Movida, giovani, armi e droga. I Carabinieri sono impegnati nei controlli notturni in tutta la provincia, non solo a Napoli, nell’ambito dei servizi volti al controllo dei giovani per frenare la diffusione di armi.

Sono le 4 del mattino e ci troviamo a Castellammare di Stabia. I militari della locale compagnia stanno setacciando la zona e osservano i ragazzi della movida quando salta all’occhio un giovane che passeggia a via Napoli. Ha 19 anni - poi si accerterà che è anche incensurato – e il suo atteggiamento cambia quando vede i carabinieri. Il controllo appare scontato e inizia la perquisizione. Agganciata alla cinta dei jeans un’arma. Si tratta di una pistola giocattolo modificata con all’interno un caricatore pieno di 15 colpi calibro 9x17. I carabinieri estendono la perquisizione anche a casa del 19enne. Lì vengono rinvenuti e sequestrati 113 grammi di hashish e un altro caricatore con 7 colpi.

Il 19enne è stato arrestato, deve rispondere di detenzione illegale di arma da fuoco clandestina e detenzione di droga a fini di spaccio.