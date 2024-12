A cura della Redazione

Un brindisi con le bollicine del vino rosso Lettere doc, per salutare il 2024 e dare il benvenuto ad un 2025 carico di speranze e progetti per la comunità dei Monti Lattari.

L’evento, organizzato dal Comune di Lettere nell'ambito del cartellone del “Bianco Natale”, si terrà martedì 31 dicembre a partire dalle 11 del mattino e avrà come location il suggestivo Castello Medievale, già oggetto di vari eventi natalizi tra mercatini, animazione e spettacoli vari.

“Sarà una giornata da trascorrere insieme prima del classico cenone di San Silvestro – afferma il sindaco Anna Amendola – caratterizzata dalla simpatia, dal divertimento e soprattutto dal vino di Lettere doc. L’obiettivo è quello di unire le nostre ricchezze enogastronomiche, partendo appunto dal vino di Lettere, alle risorse artistico-culturali, come il Castello medievale, per un fine 2024 col botto”. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Campania e dall’Agenzia Regionale Campania Turismo.

Ma non è questo l’unico evento previsto durante il periodo di festività. Nelle giornate del 5 e 6 gennaio infatti, sempre al Castello Medievale, spazio alle rappresentazioni della Befana e altri spettacoli per i più piccoli, con il volo della "vecchina" sui tetti delle antiche vestigia, dalla torre del Castello alla Cattedrale. Mentre nei fine settimana proseguiranno i mercatini di Natale, insieme a visite guidate al Castello e al borgo medievale, laboratori didattici per bambini e adulti, percorsi tematici alla scoperta delle tradizioni natalizie locali. Inoltre, le degustazioni di prodotti enogastronomici locali, show cooking e la creazione di percorsi del gusto che permetteranno ai visitatori di scoprire i sapori autentici di Lettere.