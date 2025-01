A cura della Redazione

La magia della musica classica incontra l’emozione delle colonne sonore in un evento unico e imperdibile: il Concerto dell’Epifania, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Castellammare di Stabia, nell’ambito del Cartellone di Eventi della Città Metropolitana di Napoli, ed in programma domenica 5 gennaio 2025 a partire dalle ore 19.00 presso il Teatro Karol (Via Salvatore Allende, 4).

Il concerto, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, sarà un viaggio emozionale nel mondo della musica, con una serie di brani che saranno eseguiti dalla formazione di archi diretta dal Maestro Gianluca Falasca, responsabile artistico e arrangiatore, e dalla voce di Maria Tramontano.

Il programma prevede un viaggio musicale che va da Serenade for Strings di E. Elgar a le emozionanti melodie di Hallelujah (L. Cohen) e Libertango (A. Piazzolla), rivisitate per orchestra d’archi. In scaletta, tra l’altro, anche un tributo alle colonne sonore di Ennio Morricone e i capolavori di Mozart con l’esecuzione del Divertimento in D Major, K. 136.

"Il Concerto dell’Epifania rappresenta uno straordinario momento di bellezza da vivere insieme e per continuare questo lungo momento di festa che si concluderà il 19 gennaio prossimo, con le celebrazioni legate al patrono San Catello. L’evento di domenica 5 gennaio sarà uno straordinario viaggio nella musica, capace di regalare emozioni e di unire tutti noi” – ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.