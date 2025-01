A cura della Redazione

A margine dell’incontro in Prefettura del Comitato per l'ordine e la sicurezza, il sindaco di Castellammare di Stabia Luigi Vicinanza, ha annunciato l’istituzione della “zona rossa”.

"L'istituzione della 'zona rossa' nell'area della villa comunale di Castellammare di Stabia e nelle vie e nelle piazze adiacenti - ha affermato - rappresenta una risposta concreta alla richiesta di maggiore sicurezza nei nostri territori.

Un provvedimento, in linea con quanto attuato anche a Napoli, Roma e Milano finalizzato ad aumentare i livelli di sicurezza nelle aree della movida e nei punti di maggiore affluenza di cittadini e visitatori. Come ho sempre ribadito, la sicurezza dei cittadini non ha colore politico, ma rappresenta una precondizione per il vivere civile.

Ringrazio il Prefetto di Napoli, S.E. Michele Di Bari, per l'attenzione che riserva alla nostra città - conclude -. Continueremo a collaborare attivamente con le forze dell'ordine per garantire l'efficacia delle misure adottate e tutelare i nostri cittadini".