A cura della Redazione

“Questi 40 anni di servizio nel corpo della Polizia Municipale rappresentano non solo una carriera straordinaria, ma anche un esempio di impegno e responsabilità verso la città di Castellammare di Stabia e per questo voglio esprimervi, a nome mio personale, dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza, il più sincero ringraziamento per il vostro esempio di dedizione e lealtà verso la nostra comunità”.

Così il sindaco Luigi Vicinanza, nel corso della cerimonia tenutasi nella mattinata di mercoledì 8 gennaio a Palazzo Farnese, durante la quale sono stati premiati i 22 agenti di Polizia Municipale entrati in servizio presso il Comune di Castellammare di Stabia nel settembre del 1984.

Durante la cerimonia, svoltasi alla presenza del comandante della Polizia Municipale, Antonio Vecchione, di un gruppo di dipendenti e di alcuni familiari, sono stati consegnati da parte del sindaco Vicinanza degli attestati di riconoscimento ai dipendenti che hanno raggiunto questo importante traguardo. Gli agenti premiati sono stati: i Maggiori Vincenzo Bisogni, Carmine Cirillo e Vincenza Di Bella; i Luogotenenti Michela Apicella, Luigi Buonocore, Catello Celoro, Domenico Cioffi, Carmine De Feo, Michele Esposito, Salvatore Esposito, Vincenzo Esposito, Vincenzo Liguori, Rosaria Masi, Francesco Martinelli, Antonio Martone, Pasquale Muccio, Luigi Nappi, Rosa Pica, Mario Russo, Salvatore Somma e Vincenzo Staiano, e l’ammnistrativo Vincenzo Izzo.