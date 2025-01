A cura della Redazione

Il tradizionale “Fucarazzo” di Sant'Antonio Abate, la fiera degli animali, la riscoperta di arti e mestieri antichi e l'immancabile Sagra della Porchetta, giunta alla sua 47esima edizione.

Tra fede e folklore, a Sant’Antonio Abate saranno nove giorni dedicati alle tradizioni abatesi per i festeggiamenti del Santo Patrono che dà il nome alla cittadina. Dall'11 al 19 gennaio, tra musica, spettacoli, folklore e divertimento, Sant'Antonio Abate si animerà come ogni anno, con un ricco calendario di eventi attorno al rito del fuoco.

“Rivivremo la nostra storia, la nostra cultura e le nostre tradizioni più autentiche – afferma Ilaria Abagnale, sindaca di Sant'Antonio Abate – riportando l’evento che più di tutti celebra il patrimonio immateriale del nostro paese alle sue radici, con le antiche fiere degli animali, rievocazioni di arti e mestieri, degustazioni e il culto per il Santo Patrono. Tutto sarà accompagnato da un calendario di spettacoli per tutti”.

La 47esima edizione della Sagra della Porchetta, organizzata in collaborazione con la Pro Loco Paese Mio, allieterà i visitatori con i suoi profumi inconfondibili tra gli stand di largo Sandro Pertini, allestiti per accogliere i mercatini artigianali e vintage, spettacoli, musica, comicità e il gusto unico offerto dai porchettari, da quasi mezzo secolo veri protagonisti della tradizione abatese.

Ovviamente, la festa per Sant'Antonio Abate significa anche “‘O Fucarazzo ‘e Sant’Antuono”, che quest’anno prevede una mostra fotografica che permetterà di visitare l'area per tre giorni: a partire dal 13 gennaio, saranno aperte le porte dell'area in via Lettere n.158, dove sarà possibile assistere alle ultime fasi dell'allestimento del “cippo” e per ammirare gli scatti storici dedicati al “Fucarazzo”, in vista dell'accensione artistica del 16 gennaio, a ritmo di fuochi pirotecnici e musica.

Nelle varie serate, si alterneranno gli spettacoli di Tony Tammaro, Andrea Sannino, Rosario Miraggio, Alessio, i Bottari, Zero Negativo, Tarantella Dance e Rosalia Porcaro.

Il calendario degli eventi serali:

12 GENNAIO - Tony Tammaro

13 GENNAIO - Andrea Sannino

14 GENNAIO - Rosario Miraggio

15 GENNAIO - Alessio

16 GENNAIO - Cippo con i Bottari

17 GENNAIO - Zero Negativo

18 GENNAIO - Tarantella Dance

19 GENNAIO - Rosalia Porcaro