A cura della Redazione

Prenderanno il via nel corso delle prossime settimane i lavori, a cura di Gori, per la realizzazione del “Collettore Litoraneo del Comune di Castellammare di Stabia – Progetto di allontanamento delle acque meteoriche".

Finanziato con un importo complessivo di 2,6 milioni di euro sui fondi PR FESR 2021-2027, il progetto contribuisce alla salvaguardia del litorale grazie alla realizzazione di un nuovo sistema di scarico sottomarino, concepito per ridurre gli allagamenti e migliorare la qualità ambientale della costa.

La nuova infrastruttura permetterà di convogliare l’acqua di pioggia in eccesso direttamente in mare aperto, a una profondità adeguata, migliorando l’attuale sistema di scarico in battigia frequentemente soggetto a fenomeni di interrimento. Questa soluzione garantirà una maggiore efficienza nel deflusso delle acque, prevenendo allagamenti in aree urbane critiche, come corso Garibaldi.

Nei giorni scorsi, presso il depuratore di Foce Sarno, la firma del verbale di consegna da parte del Direttore dei Lavori Domingo Gambardella, della ditta esecutrice Meridiana Costruzioni Generali Srl e della Responsabile del Progetto Federica Mancieri. La conclusione delle opere è prevista entro dicembre 2025, segnando un ulteriore passo in avanti per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e la tutela del territorio.

L'opera si inserisce nel programma Energie per il Sarno, sviluppato nell’ambito del Protocollo di Intesa tra Regione Campania, Ente Idrico Campano e Gori, e finalizzato al completamento del sistema fognario-depurativo del bacino idrografico del fiume Sarno. Per restare aggiornati sui progressi compiuti nella realizzazione di questo importante piano, articolato in 44 interventi, è disponibile il portale energieperilsarno.it su cui è possibile, tra le altre cose, monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e partecipare attivamente con l’invio di proposte e segnalazioni.