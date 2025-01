A cura della Redazione

Una progettazione coordinata e integrata che coinvolga non solo l'area destinata al nuovo Ospedale di Castellammare di Stabia, ma anche il vicino parco idropinico. Questo il tema centrale del sopralluogo effettuato nella mattinata di martedì 28 gennaio da Regione Campania, Comune di Castellammare e il team di tecnici vincitori del bando di progettazione per la nuova struttura sanitaria, che sarà realizzata nell'area delle ex Terme Nuove di Stabia. All'incontro hanno partecipato l'assessore Giuseppe Guida e il Consigliere comunale Gino Fiorenza.

L'obiettivo principale dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luigi Vicinanza, è garantire una progettazione coordinata e integrata, capace di valorizzare appieno le peculiarità dell'area e di rappresentare un'occasione di rilancio per il territorio. In particolare, è stata ribadita la necessità di includere il parco idropinico nella progettazione, in linea con la visione della "Città dei Parchi", che comprende tre poli fondamentali: il Parco Archeologico delle Ville di Varano, il Parco Idropinico e il Parco del Monte Faito.

"La fruizione del parco, che tanti stabiesi e non ricordano come il lago dei cigni, rappresenta una priorità assoluta per la nostra amministrazione. Abbiamo chiesto ai progettisti di lavorare su un piano integrato che rispetti e valorizzi l'identità dell'intera area, affinché il parco torni a essere un punto di riferimento per cittadini e turisti" - ha dichiarato l'assessore all'Urbanistica Giuseppe Guida.