A cura della Redazione

Sottopasso EAV, il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, interviene sulla mozione di contrarietà alla realizzazione dell’opera di via Nocera sulla linea della Circumvesuviana, approvata da tutti i gruppi consiliari.

“Il voto unanime alla mozione per dire ‘no al sottopasso dell’EAV’ - afferma il primo cittadino - rappresenta un passaggio importantissimo nella storia di Castellammare di Stabia. È importante perché sancisce definitivamente il rifiuto dell’opera, ma soprattutto perché rafforza la trattativa che stiamo portando avanti con EAV per ottenere non opere compensative, ma ciò che ci spetta.

Siamo tutti concordi sui danni che questa opera arrecherebbe alla città, senza apportare alcun beneficio. Il compito di questa amministrazione è quello di ottenere ciò che le spetta. Per questo stiamo dialogando con EAV per realizzare, in tempi ragionevoli, l’ascensore che collegherà la stazione di Castellammare Città con il Solaro, un’opera strategica anche in vista della costruzione del nuovo ospedale nell’area dell’ex Nuove Terme. Voglio ringraziare - conclude Vicinanza - tutti coloro che hanno lavorato a questo ordine del giorno e anche l’ASCOM, che ha dato un contributo importante nella fase iniziale di questa vicenda, svolgendo un’opera di informazione dell’opinione pubblica”.