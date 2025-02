A cura della Redazione

“Aumentare la percentuale di raccolta differenziata, mantenere pulite le strade, evitare un aggravio per le casse comunali e avere una città più turistica: questo è il nostro obiettivo. Ma per riuscirci, abbiamo bisogno che ognuno faccia la propria parte: dall'Amministrazione alla ditta incaricata Velia Ambiente, dai commercianti ai cittadini. Per questo, abbiamo avviato una serie di controlli contro il sacchetto selvaggio”.

E’ quanto dichiara il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, che poi agginge: “Uno dei dati più preoccupanti che registriamo attualmente sul territorio riguarda proprio la percentuale di raccolta differenziata che risulta in calo rispetto agli anni passati. Abbiamo il dovere di invertire questa tendenza, perché un aumento della raccolta differenziata si traduce anche in una riduzione delle tariffe ed una città più pulita e più turistica".

Per questo, da qualche settimana, sono stati intensificati i controlli contro il sacchetto selvaggio sull’intero territorio comunale. Parallelamente, è stato avviato anche un dialogo con l'Ascom e alcuni Comitati di Quartiere, che hanno avuto modo di incontrare l'assessore con delega all'Ambiente, Giuseppe Cioffi.

“L'obiettivo - spiega il primo cittadino - è quello di fornire progressivamente nuovi cassonetti ai commercianti e alle attività ristorative, dotati di apposita chiave, così da favorire il corretto conferimento nei giorni prefissati. Inoltre, i controlli sono già iniziati nelle aree centrali di Castellammare di Stabia e continueranno nelle prossime settimane. Secondo i dati trasmessi dalla Polizia Municipale, che sta effettuando i controlli insieme ai responsabili di Velia Ambiente, sono già stati sanzionati per errato conferimento 45 tra esercizi commerciali e condomini. Dobbiamo mantenere alta l’attenzione sul corretto conferimento dei rifiuti e sul rispetto delle regole della raccolta differenziata. I controlli proseguiranno senza sosta. Si tratta di un’azione non solo repressiva, ma anche di sensibilizzazione, volta a migliorare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata a Castellammare di Stabia e a ridurre l’impatto ambientale”.

“Differenziare i rifiuti non è solo un obbligo normativo - conclude l’assessore all’Ambiente, Giuseppe Cioffi - ma un dovere civico per il bene della nostra città e delle future generazioni. Non ci limiteremo alle sanzioni, ma promuoveremo anche attività di informazione e sensibilizzazione nelle scuole, nelle parrocchie, nei centri di aggregazione per coinvolgere tutti i cittadini in questo percorso virtuoso” –