“Il Ministero della Cultura ha finanziato due progetti di efficientamento sismico che il comune di Sant'Antonio Abate aveva candidato e, grazie ai fondi del Pnrr, saremo in grado di ristrutturare il Santuario di San Gerardo Maiella e la chiesa di San Giuseppe”. Ad annunciarlo è Ilaria Abagnale, sindaca di Sant'Antonio Abate.

I due interventi sono stati finanziati dal Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale del Ministero e prevedono il miglioramento sismico, la messa in sicurezza e il risanamento conservativo delle strutture delle due chiese abatesi. Il Santuario di San Gerardo Maiella ha ottenuto un finanziamento da 1 milione 200mila euro, mentre per la chiesa di San Giuseppe di via Roma il Comune di Sant'Antonio Abate avrà a disposizione 590mila euro, nell'ambito dei fondi erogati per la “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili” dal MiC.

“Si tratta di due importanti finanziamenti per il territorio, per il patrimonio culturale e per i luoghi di culto abatesi – afferma Ilaria Abagnale – che ci consentiranno di rendere ancora più sicure le chiese cittadine. Inoltre, questi interventi daranno la possibilità di valorizzare il ricco patrimonio culturale rappresentato dalle chiese presenti sul territorio di Sant'Antonio Abate. Nei prossimi giorni – conclude Ilaria Abagnale – presenteremo al Ministero il cronoprogramma dei lavori e partiranno tutte le azioni successive che ci consentiranno di avviare i due cantieri in tempi brevi e, come previsto dal progetto, di completare le opere entro giugno 2026”.

Entrambe costruire negli anni '30 dello scorso secolo, le due chiese contengono diverse opere d'arte e oggetti di culto dedicati ai due Santi, ed hanno rivestito un ruolo importante nella crescita socio-culturale di Sant'Antonio Abate. In particolare il Santuario di San Gerardo Maiella è collegato al vicino convento delle Suore Gerardine, punto di riferimento per la comunità. A livello strutturale, gli interventi prevedono il consolidamento dei pilastri e il rifacimento delle coperture, con il restauro delle lesioni dei solai interni. Inoltre, saranno rimossi eventuali pericoli di cedimenti interni ed esterni.