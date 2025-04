A cura della Redazione

“Sarà una festa del mare. Un’occasione per riscoprire la bellezza del nostro litorale”, ha dichiarato il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

La regata è organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Castellammare di Stabia, dall’associazione Porto Borbonico di Stabia e da Borgo Antico Stabia. L’iniziativa gode del patrocinio della Città di Castellammare di Stabia, della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Castellammare di Stabia e dell’Autorità Portuale. Il percorso della regata si snoda lungo 13 miglia nautiche nel tratto di mare compreso tra Castellammare, la Penisola Sorrentina e Torre Annunziata.

“Questa traversata ci consente ancora una volta di recuperare il rapporto con il nostro mare. Ci auguriamo una grande partecipazione di imbarcazioni e appassionati. È già confermata la presenza di una barca della Marina Militare Italiana e di una della Guardia di Finanza, a testimonianza dell’importanza dell’evento. Invito tutti gli stabiesi e i visitatori a godersi lo spettacolo visibile dal lungomare, da via Panoramica, dal monte Faito: proprio oggi, 10 aprile, sono riprese le corse della Funivia, e sarà possibile ammirare dall’alto questo straordinario evento culturale, naturalistico e sportivo” - ha aggiunto il sindaco.

L’obiettivo della manifestazione è promuovere la vela e valorizzare il territorio. Lo ha ribadito Alfonsina Pepe, presidente della Lega Navale di Castellammare: “L’organizzazione della regata rientra tra le numerose attività che la Lega Navale promuove per diffondere la cultura del mare. Penso ai corsi di avvicinamento alla vela per adulti e bambini, così come alle attività di salvaguardia dell’ambiente marino”.

Andrea Pellegrino, comandante del Porto di Castellammare di Stabia, ha sottolineato: “Questa regata è frutto di una collaborazione sinergica tra le istituzioni. Come Capitaneria di Porto, ci impegneremo a garantire la sicurezza lungo tutto il tratto di regata, da Castellammare fino a Sant’Agnello, per poi risalire verso Torre Annunziata nei pressi dello Scoglio di Rovigliano. Si tratta di circa 25 chilometri di navigazione in uno dei tratti di costa più suggestivi del Mediterraneo”.

Durante la conferenza stampa è stata presentata anche la maglia ufficiale della regata, a cura di Vero Ucci, delegato alla Vela della Lega Navale Stabiese. Il vicepresidente Giovanni Spagnuolo ha premiato gli organizzatori dell’evento per il loro impegno.

La partenza della regata è prevista per domenica 13 aprile alle ore 12:00 dalla sede della Lega Navale. La premiazione si terrà alle ore 18:45 presso il porto di Castellammare di Stabia, nell’area adiacente alla sede della Capitaneria di Porto.

Il Villaggio del Mare

Sabato 12 e domenica 13 aprile, dalle ore 10:00, sarà attivo il Villaggio del Mare in via Duilio. L’iniziativa è curata dal Comitato Borgo Antico Stabia, in collaborazione con la società By Tourist e l’Associazione Stabiesi Post Fata Resurgo.

Durante le giornate saranno attivi laboratori didattici di biologia marina, a cura del dott. Luigi Amato, per far conoscere la biodiversità del litorale stabiese. Non mancheranno gonfiabili, animazione a tema con marinai e sirenette per i più piccoli. Dalle 19:00 alle 23:00, spazio a musica dal vivo, spettacoli con mangiafuochi e giocolieri.

Mostra fotografica dedicata a Viviani

Nella chiesa di Santa Maria di Portosalvo sarà allestita la mostra fotografica “Scatti d’Arte per Viviani”, un omaggio all’attore e drammaturgo stabiese Raffaele Viviani, con fotografie di Pietro Masturzo.

La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile: sabato 12 aprile: dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00 e domenica 13 aprile: dalle ore 11:30 alle 13:00.

L’allestimento nasce da un bando di selezione promosso dal Centro Studi sul Teatro Napoletano, Meridionale ed Europeo, presieduto dalla prof.ssa Antonia Lezza, e si basa su una lettura fotografica dei luoghi vivianei attraverso testi teatrali selezionati.

Gli eventi di Pasqua a Castellammare di Stabia

Il sindaco Luigi Vicinanza ha annunciato anche il calendario delle iniziative previste per la settimana di Pasqua: Lunedì 14 aprile, dalle ore 10:00 alla Reggia di Quisisana, si terrà un laboratorio di progettazione urbana con le università IUAV di Venezia, Federico II di Napoli e Vanvitelli della Campania, per ridisegnare insieme la Castellammare del futuro.

Giovedì Santo 17 aprile, dalle 20:30 alle 23:00, torna il tradizionale “Giro delle Sette Chiese”, percorso spirituale nel centro antico (dalla Cattedrale alla chiesa di Portosalvo) realizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare, parroci, confraternite e associazioni del territorio.

Venerdì Santo 18 aprile, in Villa Comunale, si terrà la Via Crucis Diocesana.

Sabato 19 aprile, alle ore 11:30, riapertura del Parco di Villa Gabola nel quartiere San Marco.

Domenica di Pasqua, 20 aprile, dalle ore 20:00 in Piazza Matteotti, spettacolo dei Ditelo Voi e a seguire musica con Mixed by Erry.

Lunedì 21 e martedì 22 aprile tornano i tradizionali appuntamenti del Lunedì di Pozzano e del Martedì di Monte Coppola, con passeggiate di trekking urbano organizzate dal Comune.

Focus sulla videosorveglianza

Il sindaco Luigi Vicinanza ha annunciato che attualmente sono attive in città 100 telecamere di videosorveglianza, posizionate nei principali punti di accesso e nella villa comunale. Lunedì 14 aprile, insieme al Prefetto di Napoli, Michele di Bari, sarà inaugurata la nuova centrale operativa della videosorveglianza.

“La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta per la nostra amministrazione. Con l’inaugurazione della nuova centrale e l’implementazione del sistema di videosorveglianza, vogliamo dare un segnale concreto di attenzione e presenza sul territorio. Questo importante risultato è frutto di una sinergia costante e virtuosa tra Comune, Prefettura, forze dell’ordine e tutte le istituzioni coinvolte. Lavorando insieme possiamo davvero costruire una città più sicura, vivibile e accogliente per tutti”, ha dichiarato il sindaco Vicinanza.