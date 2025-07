A cura della Redazione

Castellammare alza la testa e riparte. Con un forte richiamo alla legalità, alla rigenerazione urbana e alla giustizia sociale, il consiglio comunale ha approvato – con il voto favorevole di 16 consiglieri di maggioranza (assente per impegni istituzionali l’eurodeputato Sandro Ruotolo) – l’assestamento di bilancio e il Documento Unico di Programmazione, liberando 8,6 milioni di euro da destinare a opere pubbliche e interventi strategici.

"E' dal predissesto che non si registrava un avanzo disponibile per gli investimenti. Oggi siamo riusciti a costruire una manovra solida, che ci consente di intervenire in maniera concreta. Una parte significativa delle risorse, 3 milioni, sarà destinata alla rigenerazione urbana del quartiere Savorito. I restanti 5,6 milioni si aggiungono alle previsioni di bilancio 2025 e se qualche voce appare sottile o inadeguata bisogna considerare che queste risorse si sommano a quanto già previsto. Stiamo lavorando tanto, perché la città va ricostruita pezzo per pezzo" - è quanto dichiara Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia, nel corso del suo intervento in consiglio comunale.

Il primo cittadino ha richiamato tutti alla responsabilità istituzionale: "Non faccio processi, ma è evidente che Castellammare ha perso autorevolezza e credibilità. Ora dobbiamo rimetterla in piedi, con lavoro, visione e serietà".

Tra i punti all’ordine del giorno, l’approvazione della variante urbanistica per la riconversione della linea ferroviaria Castellammare-Gragnano in tram leggero. Il voto è stato preceduto da una mozione presentata dal consigliere Antonio Alfano e sottoscritta da 18 consiglieri, che impegna amministrazione e consiglio a monitorare costantemente il progetto. "Il dialogo con EAV è complicato, ma necessario. A quest'opera bisogna dire sì: si interviene in una zona della città segnata dallo sfasciume urbano. Ma il servizio deve arrivare fino a Piazza Matteotti. Altrimenti, resterà un progetto monco. E dobbiamo salvare e preservare la stazione: è un simbolo identitario per Castellammare" – ha sottolineato Vicinanza.

Forte anche l’attenzione su Monte Faito e sulla necessità di riaprire la strada di collegamento, soprattutto dopo la tragedia della funivia. "Prima dei fatti di aprile, avevamo già approvato una delibera per recuperare 10 milioni di euro, fermi dal 2008, destinati alla messa in sicurezza dei rivi. A maggio, un primo intervento è stato deliberato su 4 dei 7 rivi che dal Faito gravitano sul centro antico. Ma il progetto è fermo: l’area è sotto sequestro da parte della Procura. Ho avviato un’interlocuzione con il procuratore Fragliasso, che ringrazio per l’attenzione, nella speranza di poter agire al più presto".

Intanto servono almeno 13 milioni di euro per riaprire la strada. "Ci siamo mossi per tempo, partecipando al bando della Presidenza del Consiglio per il recupero delle aree dismesse. Ora aspettiamo con fiducia l’esito".

Il sindaco ha poi richiamato anche l’attenzione del Governo: "Il 10 luglio ho incontrato il sottosegretario Ferrante al MIT per ribadire l’urgenza degli interventi. Ma dopo la tragedia del Faito, non si è visto nessun rappresentante del Governo a Castellammare. Ai colleghi del centrodestra dico: fate sentire anche voi la vostra voce a Roma".

Sul Romeo Menti, Vicinanza ha rassicurato: "Lo stadio è idoneo alla Serie B. Peccato per il mancato finanziamento statale, ma andremo avanti con le nostre forze e con i 5 milioni della Regione Campania".

Senza mezzi termini, il sindaco ha definito “sballati” i progetti PNRR ereditati dalla gestione commissariale: "Il progetto del Savorito non si concluderà entro marzo 2026, per questo abbiamo agito in senso diverso. Il Palazzetto del Mare e il Centro Sociale Annunziatella non sono nemmeno su suolo comunale. Stiamo già intervenendo per rimettere ordine".

Un passaggio anche su Fincantieri, dopo il recente varo: "Il cantiere resta strategico per l’Italia. Ho scritto al ministro Crosetto per chiedere un incontro urgente. Se lo Stato deve investire in difesa, lo faccia anche qui. Ma senza garanzie del Governo, di cosa stiamo parlando?".

Infine, il sindaco rilancia con forza il tema della legalità: "Convocheremo un consiglio monotematico sulla lotta alla camorra e sull’ordine pubblico. Nessuno deve sentirsi escluso. In quella sede, sono sicuro che anche il consigliere Sandro Ruotolo, che conosco da anni, saprà dare il suo contributo. Abbiamo opinioni diverse su alcune cose, ma condividiamo lo stesso obiettivo: la crescita della città".

Il messaggio conclusivo è rivolto ai cittadini: "Vedere la spiaggia libera della Villa Comunale piena di famiglie è una forma concreta di giustizia sociale. Abbiamo restituito il mare a chi non se lo poteva permettere. Continuiamo così, ognuno con le proprie idee, ma tutti insieme per la Grande Stabia".