A cura della Redazione

Ascoltare la voce dei bambini, accogliere i loro bisogni, valorizzare i loro desideri e restituire loro spazi, libertà e cittadinanza: con questi obiettivi il Comune di Castellammare di Stabia ha firmato un importante protocollo d’intesa con tutti e sei gli Istituti Comprensivi della città. Un atto in continuità con il progetto “La Città dei Bambini e delle Bambine”, ispirato al modello internazionale promosso dal CNR di Roma e coordinato in Campania dal Laboratorio di San Giorgio a Cremano.

A sottoscrivere l’accordo, insieme al sindaco Luigi Vicinanza, sono stati i dirigenti scolastici Angela Antonelli per l’I.C. “1 Cecchi - Stabiae”, Donatella Ambrosio per l’I.C. “2° Panzini”, Alessandra Savarese per l’I.C. “San Marco Boito Cosenza”, Annapaola di Martino per l’I.C. “Denza Castellammare 4”, Gaetano Gallinari per l’I.C. “Castellammare 5 Karol Woityla” e Angela Cambri per l’I.C. “Francesco Di Capua”. Il protocollo nasce con l'obiettivo di riconoscere il diritto dei bambini ad abitare la città con consapevolezza, libertà e protagonismo.

“I bambini non sono solo cittadini del futuro, ma del presente. Aderire alla Città dei Bambini e delle Bambine rappresenta un impegno concreto per dare loro ascolto, fiducia e possibilità. Insieme possiamo costruire una città dove crescere significhi vivere bene, sentendosi parte attiva della comunità. Il progetto non vuole ricreare solo un consiglio comunale in miniatura, ma piuttosto offrire ai bambini uno spazio vero, autentico, dove poter esprimere la propria visione del mondo e della città, partendo dal gioco, dai percorsi quotidiani, dalla possibilità di muoversi in autonomia, dal bisogno di essere ascoltati” – ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.

Il cammino è cominciato mesi fa, dopo aver sottoscritto un altro documento con il Comune di San Giorgio a Cremano. A seguire si sono svolti incontri con i dirigenti scolastici, e lo scorso maggio si è tenuta una tappa importante con la prima edizione cittadina del “Giorno del Gioco”.

“Con questo protocollo prende forma un Laboratorio Comunale permanente dedicato all’infanzia, che vedrà i bambini protagonisti di idee, proposte, esperienze concrete per migliorare la qualità della vita in città. Saranno coinvolti in attività di progettazione urbana, percorsi educativi, laboratori creativi e momenti di partecipazione reale. E sarà istituito un Consiglio dei Bambini, chiamato a dialogare con le istituzioni e a immaginare, con il linguaggio semplice e diretto dell’infanzia, una Castellammare più bella, più giusta, più a misura di sogno” – ha dichiarato l’assessora all’Educazione e all’Identità Stabiese Annalisa Di Nuzzo.