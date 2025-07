A cura della Redazione

Oltre 150 lettini sono stati sequestrati, mentre uno stabiese è stato sanzionato con un'ammenda di 5.000 euro per il noleggio abusivo di attrezzature balneari. L'uomo è stato sorpreso lungo il tratto di spiaggia di Corso De Gasperi da parte della Polizia Municipale e dei Carabinieri di Castellammare di Stabia impegnati in una operazione congiunta mirata a contrastare le attività abusive sul territorio comunale. Durante i controlli è emerso che l'uomo disponeva anche di un deposito, all’interno del quale erano conservate ulteriori attrezzature da spiaggia pronte per l’affitto non autorizzato.