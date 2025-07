A cura della Redazione

"Abbiamo deciso di ritirare l'accordo sottoscritto con i lidi balneari relativo agli sconti per le famiglie residenti. E' una scelta - certo non presa a cuor leggero - che nasce però dall’ascolto e dal confronto con i consiglieri comunali di maggioranza che hanno espresso una serie di perplessità. Ritengo sia doveroso, in un percorso di leale collaborazione, accogliere queste riflessioni e rinunciare all'intesa per approfondire meglio ogni aspetto della questione a partire dal prossimo anno" - è quanto dichiara in una nota Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia.

Intanto in questa prima domenica di luglio sono stati tantissimi gli stabiesi e non che hanno popolato il tratto di spiaggia libera in Villa Comunale: "Un segnale chiaro: questa è la strada giusta - continua il primo cittadino -. Un mare pubblico, pulito, accessibile a tutti, gratis, senza barriere. Ed è su questo che vogliamo continuare a investire, con interventi di pulizia quotidiana, con la cura del verde, con il miglioramento dei servizi e del decoro urbano. Vogliamo che ogni famiglia stabiese possa vivere il mare della città".