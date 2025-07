A cura della Redazione

Castellammare di Stabia entra nel vivo dell’estate con un fine settimana ricco di appuntamenti e iniziative per tutte le età.

Al Parco Urbano di Villa Gabola tornano gli spettacoli teatrali: sabato 12 luglio Maria Bolignano sarà protagonista di "Gli uomini però sanno parcheggiare", mentre domenica 13 luglio spazio alla comicità di Giovanni Allocca ed Enzo Varone in "Che facciamo, piangiamo?". Entrambi gli spettacoli, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, inizieranno alle ore 21.00 e fanno parte del cartellone "Stabia Estate - Luglio 2025", sostenuto anche dalla Città Metropolitana di Napoli.

Il programma prosegue anche nel weekend successivo: sabato 19 e domenica 20 luglio, sempre negli spazi di Villa Gabola dalle ore 21.00 con ingresso gratuito si terranno il concerto degli Allerija e lo spettacolo di Gino Rivieccio dal titolo "Fifty Fifty".

"Castellammare si conferma una città viva, accogliente e ricca di energia. Con questi eventi vogliamo offrire momenti di svago, cultura e convivialità, valorizzando i nostri luoghi simbolo e le eccellenze del territorio", ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.

Il Parco Urbano di Villa Gabola sarà aperto con orario continuato durante tutti i fine settimana di luglio e agosto, per consentire a cittadini e visitatori di godere pienamente degli spazi verdi e delle attività in programma. In Villa Comunale, sabato 12 si rinnova l’appuntamento con il mercatino di Campagna Amica Coldiretti: a partire dalle ore 17.00, nell'area dei cento passi, sarà possibile acquistare prodotti a km 0 e specialità enogastronomiche del territorio direttamente dai produttori locali.

L’estate stabiese continua anche con l’accesso gratuito e fruibile dell’arenile in Villa Comunale, sempre più attrezzato e apprezzato da famiglie e turisti. Proseguono inoltre le sfide sportive nell’arena dedicata al beach soccer.

Si ricorda che nel weekend sarà attiva la ZTL sul Lungomare (Corso Garibaldi, nel tratto compreso tra via Del Pescatore e Piazza Principe Umberto): venerdì e sabato stop alle auto dalle ore 20.30 all’1.30, domenica dalle 20.30 alle 23.30.