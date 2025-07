A cura della Redazione

Un fine settimana ricco di iniziative tra cultura, musica e inclusione quello che attende cittadini e turisti a Castellammare di Stabia.

Venerdì 18 luglio alle ore 18.30, presso la banchina di “Zi Catiello”, sarà presentato il progetto “E Così S.I.A. – Spiagge Inclusive e Accessibili” , finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’iniziativa punta a rendere più fruibili e accessibili le spiagge stabiesi, con l’allestimento di un’area dedicata dotata di pedana di camminamento, due gazebo e una sedia job per agevolare l’accesso al mare alle persone con disabilità. All’evento inaugurale parteciperanno il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, il segretario generale della U.R. UIL Napoli e Campania, Giovanni Sgambati, e i presidenti di Uniat Nazionale APS e Uniat Campania APS, rispettivamente Pietro Pellegrini e Pierluigi Estero.

Musica e comicità al Parco Urbano di Villa Gabola

Il weekend proseguirà con due appuntamenti imperdibili nell’ambito del cartellone “Stabia Estate – Luglio 2025”, sostenuto dalla Città Metropolitana di Napoli. Sabato 19 luglio alle 21.00, il palco del Parco Urbano di Villa Gabola ospiterà il concerto degli Allerija, band partenopea nota per il suo mix energico di musica popolare, contaminazioni moderne e ritmi mediterranei.

Domenica 20 luglio, sempre alle 21.00, sarà la volta dello spettacolo teatrale “Fifty Fifty” con Gino Rivieccio, che accompagnerà il pubblico in un ironico viaggio tra cinquant’anni di carriera, tra comicità, memoria e riflessioni.

Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Spazi verdi e attività per tutti

Il Parco Urbano di Villa Gabola rimarrà aperto con orario continuato durante tutti i fine settimana di luglio e agosto, offrendo un’oasi di verde e attività per residenti e visitatori. Anche il Parco Urbano delle Antiche Terme sarà accessibile tutti i giorni dalle 8.30 alle 20.30, con laboratori e giochi per bambini attivi dalle 9.30 alle 18.30 e un infopoint aperto dalle 9.00 alle 13.00, dedicato al progetto “Donna in Progress”, finalizzato a promuovere l’occupabilità femminile e la conciliazione tra vita e lavoro.

L’estate stabiese continua inoltre con l’accesso gratuito all’arenile della Villa Comunale, sempre più attrezzato e inclusivo. Proseguono le attività anche nell’arena di beach soccer, in vista della tre giorni di sfide tra le nazionali europee, con ingresso libero.

ZTL attiva nel weekend

Si ricorda infine che durante il weekend sarà attiva la Zona a Traffico Limitato (ZTL) sul Lungomare nel tratto di corso Garibaldi compreso tra via Del Pescatore e piazza Principe Umberto. Lo stop alle auto è previsto il venerdì e il sabato dalle 20.30 all’1.30 e la domenica dalle 20.30 alle 23.30.