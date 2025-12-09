Sospensione del Servizio Idrico per il fermo degli impianti dovuto a lavori da parte di ENEL, dalle 10:00 alle 20:00 di mercoledì 10 dicembre 2025, nelle seguenti zone di Lettere:
CORSO VITTORIO EMANUELE III
PIAZZA DEPUGLIANO
VIA BOSCO RAMOLI
VIA CAPODIMONTE
VIA CASA RUOTOLO
VIA CASA SABATINO
VIA CASALE
VIA LETTERE
VIA MULINO
VIA NUOVA DEPUGLIANO
VIA PAGLIANO
VIA POZZILLO
VIA PROVINCIALE
VIA SAN NICOLA
VIA SAN NICOLA CASTELLO
VIA SAN NICOLA DEL VAGLIO
VIA SAN PAOLO
VIA SANT'ALFONSO
VIA SANT'ANGELO
VIA SEMINARIO
VIA STRETTOLA
VIA VARO CHIRICO
VIA VECCHIA DEPUGLIANO
VIA VITTORIO VENETO
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.