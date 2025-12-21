A cura della Redazione

Tutto pronto a Castellammare di Stabia per il passaggio della Fiamma Olimpica, simbolo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’appuntamento è fissato per domani, lunedì 22 dicembre, alle ore 17.00 in piazza Giovanni XXIII: la fiaccola arriverà davanti a Palazzo Farnese, sede del Municipio, per poi attraversare la città in direzione Marina di Stabia.

Saranno 25 i tedofori che si alterneranno lungo il percorso individuato dall’organizzazione, curata dalla Fondazione Milano Cortina. La partenza è prevista da Piazza Giovanni XXIII alle ore 17.15. I tedofori partiranno da Palazzo Farnese e proseguiranno lungo la Villa Comunale fino alla Cassa Armonica, per poi attraversare Corso Garibaldi, via del Marinaio, fino all’arrivo in corso Alcide De Gasperi alle ore 18.15.

"Accogliere il passaggio della Fiamma Olimpica in una città come la nostra dalle prestigiose tradizioni sportive è un momento di grande orgoglio per tutti noi e significa promuovere i valori dello sport, dell’inclusione e del fair play. Sarà un’occasione importante da vivere insieme per sentirsi protagonisti di un evento storico" - fanno sapere il sindaco Luigi Vicinanza e l'assessore con delega allo sport Nunzia Acanfora.