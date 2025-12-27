A cura della Redazione

Castellammare di Stabia si prepara a salutare il 2025 con un evento suggestivo e condiviso che unirà cielo, mare, musica e tecnologia. Mercoledì 31 dicembre, a partire dalle ore 16.00, il lungomare stabiese e la Villa Comunale diventeranno il cuore pulsante di un pomeriggio di festa pensato per cittadini e visitatori, con uno spettacolare Drone Show come momento simbolo del passaggio verso il 2026.

L’iniziativa trasformerà uno dei luoghi più rappresentativi della città in un grande palcoscenico a cielo aperto affacciato sul Golfo di Napoli, proponendo un percorso di eventi che accompagnerà le ultime ore dell’anno tra musica dal vivo, arti performative e giochi di luce.

«Trascorriamo insieme e in allegria le ultime ore che ci separano dal nuovo anno – spiegano il sindaco Luigi Vicinanza e l’assessore al Turismo Nunzia Acanfora – con un evento pensato per essere condiviso da tutti. Guardando il mare, potremo assistere allo spettacolo di droni che saluterà il 2025 e darà il benvenuto al 2026».

Il programma prenderà il via con la Street Fire Band, che animerà il lungomare a ritmo di musica, seguita da uno spettacolo di fuochi scenografici non pirotecnici e giochi di luce sull’arenile. Alle ore 17.00 è previsto il momento più atteso: il Drone Show, un racconto visivo tra cielo e mare che segnerà simbolicamente l’ingresso nel nuovo anno. A seguire, il live dj set di Decibel Bellini accompagnerà il pubblico con energia e ritmo.

L’evento rientra nel cartellone della seconda edizione de “Le Luci di Stabia”, che proseguirà anche nel 2026 con numerosi appuntamenti. Il 3 gennaio spazio alla musica sacra con il concerto “Virgo Christum Peperit” e il Tributo a Ludovico Einaudi; il 4 gennaio sarà dedicato ai più piccoli con “Overland” e allo spettacolo “Ex Voto” di Fiorenza Calogero; il 5 gennaio tornerà la Notte Bianca nel centro antico, mentre il 6 gennaio il Villaggio della Befana animerà Villa Gabola.

Castellammare di Stabia si conferma così pronta a vivere il passaggio al nuovo anno all’insegna della condivisione, della bellezza e della partecipazione collettiva.