A cura della Redazione

Un ulteriore passo avanti nel percorso della Città dei Bambini a Castellammare di Stabia. Dopo l’insediamento ufficiale nella sala consiliare di Palazzo Farnese, alla presenza del sindaco Luigi Vicinanza, dell’assessore Annalisa Di Nuzzo e del presidente del Consiglio comunale Roberto Elefante, il Consiglio delle Bambine e dei Bambini ha tenuto il suo primo incontro operativo, dando avvio concreto alle attività.

La riunione, svoltasi al Rione San Marco, è stata accolta con soddisfazione dall’amministrazione comunale, che sottolinea come il Consiglio rappresenti ormai una realtà viva e partecipata, non un semplice atto formale. «Non ci siamo fermati all’insediamento simbolico – dichiarano il sindaco Vicinanza e l’assessore Di Nuzzo – ma abbiamo dato subito spazio all’ascolto, al confronto e alla partecipazione attiva dei bambini. Ascoltarli non è un gesto simbolico, ma un atto politico nel senso più alto del termine».

Il Consiglio è composto da 22 alunni dei sei Istituti Comprensivi cittadini e nasce all’interno del progetto internazionale “La Città dei Bambini”, con l’obiettivo di offrire all’Amministrazione il punto di vista dei più piccoli sui temi della città, degli spazi urbani, dei diritti e della qualità della vita.

Un percorso avviato da oltre un anno e già scandito da momenti significativi per la comunità, come la Giornata del Gioco (maggio 2025) e la Staffetta dei Diritti (ottobre 2025), che confermano l’impegno del Comune nella costruzione di una Castellammare più inclusiva, partecipata e attenta alle nuove generazioni.