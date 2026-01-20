A cura della Redazione

"Il Campo Siani rappresenta molto più di un impianto sportivo. È l’ennesimo simbolo di riscatto e di attenzione che questa Amministrazione dedica ai giovani della città di Castellammare di Stabia. Riqualificare questo luogo significa sottrarre spazio al degrado e investire nel futuro del quartiere, offrendo uno spazio sicuro e vivo dove crescere, incontrarsi e fare sport".

Queste le parole del sindaco Luigi Vicinanza che, nella mattinata di martedì 20 gennaio, accompagnato dal vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Giuseppe Di Capua, ha fatto visita al cantiere del Campo Siani nel quartiere CMI. Durante il sopralluogo, il primo cittadino ha incontrato una rappresentanza degli alunni dell’Istituto Wojtyla di Castellammare di Stabia che, accompagnati dal dirigente scolastico Gaetano Gallinari e dalle insegnanti, hanno avuto l’opportunità di constatare in prima persona lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione.

Il Campo Giancarlo Siani è un’opera attesa da anni, che ha incontrato diversi intoppi nel corso della sua realizzazione, l’ultimo dei quali legato al rinvenimento di una conduttura non presente nelle mappe catastali. Da diverse settimane, tuttavia, i lavori sono ripresi regolarmente a seguito dell’aggiornamento della progettazione.

"E' giusto che questa mattina fossero qui con noi anche alcuni bambini che vivono in questo quartiere e che, da anni, attendono la realizzazione di quest’opera. Oggi hanno potuto essere protagonisti di un momento concreto di trasformazione del loro territorio" - ha spiegato il sindaco Vicinanza.

L’intervento, finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli con un investimento di circa 2 milioni di euro, restituirà alla città un impianto sportivo completamente rinnovato. Il nuovo Campo Siani ospiterà due campi polivalenti per calcio a 5, pallacanestro e pallavolo, oltre a spazi moderni, sicuri e accessibili, pensati come luoghi di aggregazione, sport e inclusione sociale. Un’area che per anni è rimasta inutilizzata tornerà così a essere un punto di riferimento per il quartiere e per i giovani.

Al termine della visita al cantiere, il sindaco ha raggiunto anche il plesso scolastico di via Venezia, dove ha incontrato gli alunni e il personale docente per valutare gli interventi di manutenzione necessari all’interno dell’edificio scolastico.

