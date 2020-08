Pompei - Di Casola: "La mia linea sulla gestione del cimitero"

A cura di Mario Cardone

Il candidato sindaco Domenico Di Casola, alla vigilia dell’inaugurazione della sede del comitato elettorale di via Lepanto, ha tenuto a precisare quelle che sono le sue idee chiare sulla questione cimitero:.

“La volontà è quella di evitare ogni forma di privatizzazione di un servizio che deve essere a gestione esclusivamente comunale - ha dichiarato Di Casola -. Ma più di tutto, sulla questione cimitero, mi sento di dire che bisogna assicurarne l’ordinarietà e la messa in sicurezza in primis, per poi andare ad affrontare e risolvere tutte quelle problematiche che da anni si rimandano, come ad esempio quella legata alla realizzazione dei nuovi loculi cimiteriali. Per far questo, però, bisogna dapprima ascoltare le istanze dei cittadini e formare un gruppo di lavoro di esperti che possano dare un contributo importante alla risoluzione delle diverse questioni legate al cimitero”.

Continua, poi, Di Casola: “I problemi da risolvere a Pompei sono molti, anzi troppi. Tra questi c’è, appunto, la situazione del cimitero. Noi abbiamo tutta l’intenzione di impegnarci seriamente affinché Pompei torni all’altezza delle sue potenzialità”.

Infine, conclude: “Domani alle 19.00 avremo un incontro importante con i cittadini in occasione dell’apertura della nostra sede del comitato elettorale di via Lepanto. Sarà un’occasione per guardarci negli occhi e condividere insieme il nostro progetto di rinnovamento".