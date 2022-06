A cura della Redazione

Pompeii Young Festival e Notte Bianca, emanata dal sindaco Carmine Lo Sapio l'ordinanza che disciplina il traffico veicolare lungo le aree interessate dagli eventi che apriranno la rassegna estiva nella città di Pompei.

La prima edizione del Pompeii Young Festival, con tanti appuntamenti dedicati ai giovani (workshop, seminari, concerti, spettacoli, libri), si terrà in piazza Schettini dal 24 al 26 giugno. La Notte Bianca, invece, è prevista dalla serata di venerdì 24 giugno.

Piazza Schettini resterà interdetta alla sosta dei veicoli dalle ore 9 di oggi, giovedì 23 giugno, e fino al 27 giugno sull'area stradale a ridosso del Parco della Fonte Salutare; divieto di sosta dalle ore 9 del 23 giugno, e fino a cessate esigenze, su tutta l'area del piazzale Schettini; e dalle ore 18 dei giorni 24, 25 e 26 giugno in via S. Michele, via Colle S. Bartolomeo (tratto incrocio via V. Emanuele III e piazza Bartolo Longo) e la traversa V. Emanuele III.

Il divieto di circolazione dei veicoli viene invece fissato, nei giorni della manifestazione, in via Colle San Bartolomeo (tratto incrocio piazza Bartolo Longo e via V. Emanuele III), via S. Michele, nel tratto incluso tra le intersezioni con via Bartolo Lonfo e via Colle S. Bartolomeo, con l'installazione di sbarramenti alle intersezioni delle strade confluenti.

Divieto di circolazione, in occasione della Notte Bianca di venerdì 24 giugno (dalle ore 23), lungo via Roma, via Lepanto, via Sacra a partire dalle ore 18 e fino a cessate esigenze.

Infine, divieto di circolazione nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 giugno lungo via Sacra (intersezione via Fr. Celentano e via S. Giuseppe) dalle ore 9.30 alle 13 e dalle ore 17 alle 2 del mattino seguente.

Nell'ordinanza, inoltre, il sindaco Lo Sapio ha disposto che, dalle ore 14 del 24 giugno e per tutta la durata dell'evento, il divieto, a chiunque, inclusi i distributori automatici, di vendere e consumare bevande e alimenti in vetro e metallo. Viene altresì proibito l'ingresso alla manifestazione alle persone con al seguito bevande di qualsiasi genere contenute in bicchieri/bottiglie di vetro, nonché lattine o contenitori di plastica chiusi.

Derogata, in via eccezionale, in concomitanza con la Notte Bianca, la disposizione che prevedeva la chiusura dei locali di somministrazione di bevande e alimenti alle ore 2. I pubblici esercizi potranno dunque restare aperti anche dopo.