Show di Peppe Iodice a Pompei. Uno degli appuntamenti del cartellone natalizio di eventi allestito dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Lo Sapio.

Lo spettacolo andrà in scena giovedì 29 dicembre alle ore 20 in piazza Schettini com il suo "Peppy Night - La variante comica". L'ingresso è gratuito, ma per motivi di ordine e sicurezza pubblici - su disposizione della Questura - bisogna prenotarsi.

Le prenotazioni saranno attivate da mercoledì 28 dicembre dalle ore 12.00 al seguente link: https://comune-pompei.reservio.com.

Tutto esaurito in pochissimo tempo per il concerto di Al Bano di domani. Non ci sono più posti disponibili.