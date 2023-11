A cura della Redazione

Una verifica della maggioranza di governo. E’ quanto richiede il gruppo consiliare di Italia Viva a Pompei, che con il coordinatore cittadino e consigliere comunale Salvatore Caccuri (foto) ha chiesto al sindaco Carmine Lo Sapio di indire una riunione per discutere del futuro politico dell’Amministrazione.

«Le dimissioni rassegnate dai componenti del Gruppo Consiliare Rinascita Popolare - l’assessore Michele Troianiello prima e, da ultimo, il consigliere Vincenzo Vitiello - hanno fatto nuovamente emergere la poca condivisione dell’ingresso di Italia Viva nella maggioranza di governo cittadino - scrive Caccuri nella sua missiva -. Già prima il consigliere Marino Veglia Marino, passato all’opposizione, motivava questa scelta, essenzialmente, per il coinvolgimento di IV. Il Gruppo Consiliare ed il Direttivo, all’unanimità, ribadiscono che l’ingresso nella maggioranza di governo si concretizzava per la condivisione di argomenti quali: la sicurezza, i giovani, la cultura e l’ambiente. Argomenti che ad oggi ritardano a concretizzarsi. E non vorremmo che ciò fosse conseguenza della poca predisposizione dell’assetto consiliare».

Caccuri prosegue affermando che «Italia Viva intende contribuire a dare a questa città il giusto valore che merita e non, per le ragioni sopra rappresentate, essere invece la causa dei ritardi dovuti alla “emorragia di dimissioni” che recentemente interessa il governo cittadino. Per il prosieguo della collaborazione si chiede chiarezza in merito».

Infine, Caccuri detta anche i tempi entro i quali dovrà svolgersi l’incontro chiarificatore in maggioranza: «Entro e non oltre la fine della settimana corrente», conclude.