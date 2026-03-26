A cura della Redazione

La rete politica PER le Persone e la Comunità – Pompei annuncia il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Giuseppe Tortora in vista delle prossime elezioni amministrative.

Una scelta che, spiegano dal movimento, nasce dalla volontà di riportare al centro dell’azione politica i bisogni reali della comunità, con particolare attenzione alle fragilità sociali ed economiche del territorio.

“Crediamo in una città che riparte dalle comunità, da famiglia, scuola, sanità e cultura, pilastri fondamentali del bene comune – dichiara l'avv. Rosario Alfano, coordinatore del Circolo cittadino PER –. In Giuseppe Tortora riconosciamo una persona capace di incarnare i valori della nostra rete e di guidare un’azione amministrativa inclusiva e concreta”.

Dalla sua parte, Tortora ha accolto con favore il sostegno ricevuto: “È uno stimolo importante per continuare il percorso intrapreso, mettendo al centro le persone e costruendo una città più giusta e attenta agli ultimi”.

Il movimento ha infine ribadito il proprio impegno a contribuire alla campagna elettorale puntando su ascolto, partecipazione e condivisione, con l’obiettivo di costruire un progetto amministrativo capace di rappresentare l’intera comunità di Pompei.