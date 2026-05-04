Si è svolta nella suggestiva cornice di Habita 79 a Pompei la presentazione del libro “Trump: la rivincita” di Gennaro Sangiuliano, un appuntamento culturale che ha richiamato un pubblico numeroso e attento.

L’appuntamento, inserito nel calendario degli “Incontri di Valore”, è stato moderato da Nicola Ruocco, ideatore della rassegna, che ha dialogato con l’autore sui temi centrali del volume. Al centro della discussione, l’analisi del fenomeno politico rappresentato da Donald Trump e le trasformazioni in atto nei sistemi democratici occidentali.

Nel libro, Sangiuliano ricostruisce il percorso politico del presidente americano, soffermandosi sulle strategie comunicative e sul rapporto diretto con l’elettorato, offrendo una chiave di lettura utile per comprendere le dinamiche della politica contemporanea. Un’analisi che si muove tra cronaca e interpretazione, con particolare attenzione al ruolo dei media e all’evoluzione del consenso.

Durante il confronto, Ruocco ha posto l’accento sull’importanza di creare spazi di dibattito aperti e qualificati, capaci di stimolare una riflessione critica su temi di stretta attualità. La rassegna “Incontri di Valore”, fortemente voluta anche dal Rotary Club di Pompei con il suo presidente Guglielmo Spera, si conferma così un punto di riferimento per il territorio, promuovendo occasioni di dialogo tra protagonisti del mondo culturale e pubblico.

Un evento che conferma Pompei ed il Rotary Club come centro vivo di iniziative culturali, in grado di coniugare approfondimento e confronto.