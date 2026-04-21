A cura della Redazione

Una giornata all’insegna dell’inclusione, della condivisione e della crescita quella vissuta sabato 18 aprile 2026 dalla cooperativa “Il Tulipano”, che ha accolto i ragazzi dell’associazione “Capri senza barriere” presso la fattoria sociale Parvula Domus, nel cuore del Parco Archeologico di Pompei.

La mattinata è proseguita nella Pompei moderna con un laboratorio dedicato alla pizza presso Mercato Pompeiano, culminando nella presentazione dell’inno ufficiale della Parvula Domus a cura dei Soul Food Vocalist e nella consegna dei fondi raccolti durante il concerto solidale di gennaio, insieme all’associazione Le Muse.

La giornata ha preso avvio presso la Parvula Domus, fattoria sociale gestita da “Il Tulipano”, dove i giovani della cooperativa hanno accolto i coetanei di “Capri senza barriere”, giunti a Pompei accompagnati dal sindaco di Capri Paolo Falco. In questo contesto, i ragazzi hanno condiviso le attività quotidiane legate all’orticoltura sociale, illustrando pratiche e percorsi educativi che uniscono sostenibilità, inclusione e valorizzazione delle capacità individuali. L’esperienza si inserisce nel più ampio ruolo della Parvula Domus come hub culturale e luogo identitario, capace di promuovere un modello di comunità aperta e partecipativa.

In tarda mattinata il gruppo si è spostato nel centro cittadino, presso la pizzeria Mercato Pompeiano, dove i partecipanti si sono cimentati nella preparazione dell’impasto per pizza. Un momento pratico e costruttivo che ha rappresentato, per tre ragazzi de “Il Tulipano”, la conclusione simbolica di un percorso laboratoriale di circa due mesi dedicato all’avvicinamento al mondo degli impasti e della ristorazione.

Al termine dell’attività, la scena è stata affidata ai Soul Food Vocalist, gruppo musicale partenopeo composto da Francesco Capriglione, Simone Capriglione, Carmen Scognamiglio e Antonella Parmentola, che hanno presentato ufficialmente l’inno della Parvula Domus. Il brano, ispirato ai valori dell’inclusione e della partecipazione, è stato realizzato insieme ai ragazzi della cooperativa e successivamente prodotto in studio, diventando espressione artistica di un percorso condiviso.

La mattinata si è conclusa con un momento simbolico di forte valore comunitario: i Soul Food Vocalist, insieme all’associazione Le Muse, hanno consegnato a Il Tulipano l’assegno relativo ai fondi raccolti durante il primo concerto della tournée 2026, inaugurata proprio a Pompei nel mese di gennaio. Un gesto che ha suggellato una rete di collaborazioni e sinergie, confermando la Parvula Domus come punto di riferimento culturale e sociale capace di generare partecipazione, inclusione e sviluppo territoriale.

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