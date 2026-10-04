YMA-latte

Supplica di Pompei, un messaggio di conversione e di pace nel segno di San Bartolo Longo

Supplica di Pompei, un messaggio di conversione e di pace nel segno di San Bartolo Longo

Migliaia di fedeli alla preghiera della prima domenica di ottobre. Monsignor Rudelli: «Cominciare da sé stessi per cambiare il mondo». Papa Leone XIV si unisce spiritualmente ai pellegrini e invoca la pace. Caputo ricorda il legame tra San Bartolo Longo e San Francesco d’Assisi.

(3 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Migliaia di fedeli hanno partecipato questa mattina, domenica 4 ottobre, alla Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei, nel tradizionale appuntamento della prima domenica di ottobre. Una celebrazione che quest’anno assume un significato particolare: cade alla vigilia del centenario della morte di San Bartolo Longo, Patrono della città, e coincide con le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi.

A presiedere la Santa Messa e a guidare la Supplica è stato mo acelebrazionensignor Paolo Rudelli, Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, accolto dall’arcivescovo di Pompei monsignor Tommaso Caputo.

Rudelli: «Cominciare da sé stessi per cambiare il mondo»

Pace, conversione e responsabilità personale sono stati i temi centrali dell’omelia di Rudelli. L’Arcivescovo ha richiamato le figure di San Francesco e San Bartolo Longo come esempi di uomini capaci di imprimere una svolta alla propria esistenza e, attraverso questa, alla società.

TORRESETTE AI

Hai domande su questa notizia?

Chiedi a TorreSette AI e scopri di più.

«Occorre cominciare sempre da sé stessi affinché cambi il mondo», ha sottolineato Rudelli, invitando a non cedere all’indifferenza e alla rassegnazione, anche davanti alle «ferite talvolta profonde» che segnano un territorio ricco di straordinaria bellezza.

Particolarmente significativo il richiamo alla scritta “Pax” che domina la facciata del Santuario, voluta da Bartolo Longo come monumento alla Pace Universale. Da qui l’invito a pregare il Rosario affinché «cessino le guerre e si faccia pace tra i popoli in conflitto».

Papa Leone XIV spiritualmente unito a Pompei

A mezzogiorno è arrivato anche il messaggio di Papa Leone XIV. Durante l’Angelus, il Pontefice si è detto spiritualmente unito ai fedeli raccolti a Pompei per la Supplica e, ricordando San Francesco, ha rinnovato l'appello a «chiedere con perseveranza il dono della pace» e a costruire la concordia fra i popoli, affidando questa intenzione all'intercessione della Madonna.

Un legame, quello tra il Papa e Pompei, ancora più forte dopo la visita dell’8 maggio scorso, ricordata più volte durante la celebrazione.

Caputo: «Preghiera e carità, il programma lasciato dal Papa»

Nel suo saluto iniziale, monsignor Tommaso Caputo ha ricordato proprio le parole pronunciate da Leone XIV durante quella visita: a Pompei il “Tempio della Carità” e il “Tempio della Fede” si sostengono a vicenda e trovano il loro fondamento nella preghiera e nel Santo Rosario.

Caputo ha inoltre evidenziato il profondo legame spirituale tra San Bartolo Longo e San Francesco d’Assisi, accomunati dagli ideali della carità, della fratellanza universale e della pace.

Migliaia di pellegrini in piazza

I tremila posti a sedere in piazza Bartolo Longo erano tutti occupati, mentre migliaia di pellegrini hanno seguito la celebrazione anche dalla Basilica e dalla Cappella dedicata al Fondatore attraverso i maxischermi.

Un appuntamento seguito a distanza da centinaia di migliaia di persone attraverso televisione, radio e web. Da Pompei si è così rinnovato un messaggio che unisce i tre interventi della giornata: la pace non è soltanto qualcosa da invocare, ma un cammino che richiede conversione personale, preghiera e impegno concreto verso gli altri.

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo
Fonte Preferita Google

Vedi prima le notizie che ti interessano

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.

★ Aggiungi TorreSette

Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE