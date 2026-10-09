Pompei, il generale Rosario Castello in visita al Santuario della Madonna del Rosario

A cura della Redazione

Il Generale di Corpo d'Armata Rosario Castello, Comandante Interregionale dei Carabinieri “Ogaden”, ha fatto visita al Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei, dove ha incontrato Monsignor Tommaso Caputo, Arcivescovo Prelato di Pompei e Delegato Pontificio per il Santuario.

Un momento di preghiera e solidarietà

Nel corso della visita, il generale ha partecipato alla celebrazione eucaristica officiata da don Rosario Belli, direttore dell'Istituto Don Orione di Ercolano, alla presenza degli ospiti della struttura.

Un momento di raccoglimento e condivisione che ha sottolineato l'attenzione dell'Arma dei Carabinieri verso le realtà ecclesiali e le organizzazioni impegnate quotidianamente nell'assistenza e nell'accoglienza delle persone più fragili.

L'incontro ha rappresentato anche un'occasione per rinnovare i rapporti di stima e collaborazione tra l'Arma e la comunità religiosa, nel segno della solidarietà e della vicinanza a chi vive situazioni di difficoltà.

Il saluto ai Carabinieri di Pompei

Durante la visita, il generale Castello ha rivolto un sentito saluto e parole di apprezzamento ai Carabinieri di Pompei, impegnati quotidianamente nei servizi di prevenzione e vigilanza a tutela dei cittadini e dei numerosi pellegrini che raggiungono il Santuario.

Un riconoscimento all'attività svolta dai militari sul territorio, con particolare attenzione alla sicurezza e all'accoglienza in uno dei principali luoghi di culto mariano d'Italia.