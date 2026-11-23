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Valorizzare il patrimonio culturale per renderlo un’eredità sempre più condivisa da tutti. È questo l’obiettivo del “MANN 250 anni: una storia al futuro”. La conferenza, proposta dall’ Associazione Internazionale Amici di Pompei Ets, si terrà questo venerdì 27 novembre, alle ore 17, presso l’auditorium degli scavi di Pompei.

Il Museo Archeologico di Napoli: 250 anni di storia tra arte e archeologia

Protagonista dell’incontro sarà, inoltre, il direttore generale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli Francesco Sirano. La storia del Museo Archeologico Nazionale di Napoli attraversa due secoli e mezzo di trasformazioni politiche, scientifiche e culturali, nelle quali si riflettono i cambiamenti dell’archeologia e della museologia. Nato dall’incontro fra le raccolte dinastiche dei Farnese e i rinvenimenti degli scavi vesuviani, il Museo, infatti, prende forma attraverso un lungo processo, segnato dalla destinazione delle raccolte all’uso pubblico dichiarata nel 1777 e dalla progressiva definizione della sua identità archeologica, consolidata con il trasferimento della Pinacoteca a Capodimonte nel 1957.

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Il MANN tra tradizione e innovazione: le sfide del museo del futuro

L’obiettivo del dibattito culturale è anche quello di mostrare come l’ordinamento delle collezioni abbia tradotto nel tempo differenti modi di studiare, interpretare e comunicare l’antico. Dalla classificazione per materiali e dal confronto fra opere si giunge alla crescente attenzione per i contesti di provenienza, per la storia delle raccolte e per le relazioni fra oggetti, luoghi e persone.

Il rinnovamento contemporaneo si confronta, dunque, con la salvaguardia degli allestimenti storicizzati e con le esigenze di accessibilità, comprensione e partecipazione. Le celebrazioni dei duecentocinquant’anni offrono così l’occasione per riflettere sul valore pubblico del MANN e sulle responsabilità del suo futuro: conservare il patrimonio, aggiornare le conoscenze e rendere questa eredità sempre più condivisa e significativa per il pubblico contemporaneo.