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Il Vomero ritorna ad essere la collina del cioccolato. Chocoland, la più importante fiera del cioccolato artigianale del Centro-Sud Italia, rinnova anche quest’anno il suo appuntamento con Napoli. Dopo la tappa di inizio mese, infatti, a piazza Municipio (per Halloween), la rassegna riparte da giovedì a domenica in piazza degli Artisti e in via Luca Giordano.

L’evento, giunto alla sua 18esima edizione, propone diversi stand e dolci assaggi, numerosi laboratori, show cooking, spettacoli e animazione per tutta la famiglia. I visitatori, inoltre, potranno provare le prelibatezze dei maestri cioccolatieri italiani, provenienti da più regioni.

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Ad arricchire gli stand ci sono arrivi da: Puglia, Calabria, Sicilia, Lombardia, Piemonte e naturalmente da tutta la Campania. Tra le diverse dolci prelibatezze, infatti, sarà possibile degustare: cannoli, pasta di mandorla, cremini, oggettistica in cioccolato, tazzine al cioccolato, i churros, graffe, donuts, waffel al cioccolato, liquirizia di Calabria e scorzette di cioccolato.

L’edizione di Chocoland al Vomero è organizzata da New Action 2.0 e gode del patrocinio dell’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, guidato dall’assessore Teresa Armato, e della V Municipalità, presieduta da Clementina Cozzolino. Partner della manifestazione è Casartigiani.

Anche quest’anno, la manifestazione dedica particolare attenzione alla solidarietà e all’inclusione sociale. Tra gli stand, infatti, sarà presente quello dell’associazione “Vita Attiva”, dove i ragazzi speciali esporranno i lavori realizzati nel corso delle loro attività, offrendo ai visitatori anche la possibilità di acquistarli.

Spazio inoltre all’iniziativa “Monelli a pasticciare”, che vedrà protagonisti i ragazzi dell’Istituto penale minorile di Nisida. I panettoni da loro realizzati saranno messi in vendita in una delle casette della manifestazione, trasformando un prodotto della tradizione natalizia in un’occasione concreta di valorizzazione dell'impegno e delle capacità dei giovani coinvolti.

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Chocoland, un ricco programma per tutta la famiglia

Ricco e variegato il programma di intrattenimento che accompagnerà Chocoland, con spettacoli, animazione e attività pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età.

Venerdì 20 novembre, dalle ore 17 alle 20, spazio allo Scarabocchio Show. Tra gli appuntamenti più golosi, anche quello con le pizze dolci di Giuseppe Vesi, che dalla sua pizzeria di via Luca Giordano proporrà una creazione speciale ideata appositamente per Chocoland.

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Sabato 21 novembre, dalle ore 10 alle 14, protagonista sarà il Subbuteo, lo storico gioco del calcio in punta di dito, che coinvolgerà appassionati e curiosi in un appuntamento organizzato in collaborazione con la scuola D'Ovidio-Nicolardi-E.A. Mario.

Domenica 22 novembre, alle ore 11, riflettori puntati sull'attesissimo Willy Wonka Show, uno spettacolo ispirato al fantastico mondo del cioccolato. Nel pomeriggio, dalle ore 17 alle 20, la manifestazione si animerà con un dinosauro e il suo cucciolo, che passeggeranno tra le casette di Chocoland, regalando momenti di sorpresa e divertimento soprattutto ai più piccoli.

Per tutta la durata dell'evento, inoltre, sarà attivo un laboratorio creativo dedicato ai ragazzi, che potranno cimentarsi nella personalizzazione di borse con decorazioni a tema cioccolato e nella realizzazione di collane in resina, dando libero sfogo alla fantasia e alla creatività.

“Questa edizione punta sull’intrattenimento per i più piccoli. Ricco il programma degli appuntamenti, molti dei quali plasmati proprio sui temi di maggiore successo nell’immaginario dei bambini. Non mancano opportunità di divertimento anche per chi piccino non lo è più, concepiti in modo da non fare sentire trascurata nessuna fascia d’età. La parte importante la faranno le degustazioni, come sempre la cornice al cuore di Chocoland ovvero la possibilità di conoscere ed assaggiare le preparazioni artigianali e pasticciere praticamente di tutta Italia. Prevista una nutrita pattuglia di maestri cioccolatieri provenienti dalle zone che vantano la maggiore tradizione nazionale” spiega l’organizzatore Luigi De Simone.