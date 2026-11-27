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Pompei, al direttore degli Scavi Gabriel Zuchtriegel il premio “Ambasciatori del Turismo”
Le associazioni del settore turistico propongono un appuntamento annuale agli Scavi e un confronto sui collegamenti.
Un riconoscimento per l’impegno nella valorizzazione del patrimonio archeologico e un’occasione per rafforzare il dialogo tra cultura e turismo. Mercoledì 25 novembre, ATEX Campania, AIGAB Campania e ADVUnite hanno consegnato il premio “Ambasciatori del Turismo” a Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei.
L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e confronto costruttivo. Le tre associazioni hanno espresso apprezzamento per la disponibilità del direttore ad ascoltare le istanze degli operatori e a valutare nuove opportunità di collaborazione tra il Parco archeologico, le strutture ricettive extralberghiere e le agenzie di viaggio.
Una maggiore sinergia per valorizzare Pompei
Al centro del confronto, la volontà di promuovere ulteriormente le straordinarie ricchezze del patrimonio archeologico pompeiano, attraverso il coinvolgimento degli operatori turistici che quotidianamente entrano in contatto con migliaia di visitatori.
Le strutture ricettive e le agenzie di viaggio possono, infatti, rappresentare un importante veicolo di informazione sulle iniziative del Parco e sulle diverse opportunità di visita.
In questa prospettiva, le tre associazioni hanno proposto di organizzare un appuntamento annuale agli Scavi di Pompei, aperto a tutti gli operatori turistici, per approfondire la conoscenza del sito archeologico e promuoverlo con maggiore efficacia.
Trasporti e collegamenti, la necessità di migliorare l’accessibilità
Nel corso dell’incontro è stata affrontata anche la questione dei trasporti e dei collegamenti, con l’obiettivo di rendere più agevole l’accesso dei visitatori a Pompei.Le notizie di Pompei in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Un tema che necessita di ulteriori approfondimenti e del coinvolgimento delle istituzioni competenti.
ATEX Campania, AIGAB Campania e ADVUnite hanno infine ringraziato il direttore Zuchtriegel per la disponibilità e lo spirito propositivo, sottolineando l’importanza di una collaborazione sempre più stretta tra chi custodisce il patrimonio culturale e chi opera nel settore dell’accoglienza turistica, nell’interesse della valorizzazione dell’intero territorio.
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