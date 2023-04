A cura della Redazione

Studentessa investita da un’auto mentre si reca a scuola. Tanto spavento ma (sembra) nessuna conseguenza.

Stamattina una studentessa di 12 anni dell’Istituto comprensivo “Don Milano” di Torre del Greco, mentre stava percorrendo via Scappi per recarsi a scuola, è stata urtata da un’auto in transito e sbalzata a terra. Alla guida del veicolo la madre di un’altra studentessa che fortunatamente procedeva a velocità moderata.

La ragazza rimaneva cosciente e dai primi accertamenti sembrava non aver riportato alcuna ferita.

Sul posto giungevano un’ambulanza del 118 ed una pattuglia della Polizia municipale. La dodicenne veniva trasportata all’ospedale Santobono di Napoli per verificare il suo stato di salute con esami più approfonditi.

Quello della sicurezza fuori delle scuole è un problema molto sentito per l’alto numero di veicoli che transitano, soprattutto nelle ore di entrata ed uscita degli alunni dalle scuole. I cittadini chiedono una maggiore sorveglianza da parte dei vigili urbani, che lamentano a loro volta una scarsità di organico. Ed ecco allora che sui social spunta la proposta di utilizzare i percettori del Reddito di Cittadinanza per adempiere a tale servizio. Sarebbe però auspicabile che molti genitori evitassero di prendere le auto per accompagnare i loro figli a scuola quando la distanza dalle loro abitazioni non è eccessiva.