A cura della Redazione

Una seduta di allenamento con due grandi protagonisti del Napoli scudettato di Diego Armando Maradona. È quella in programma martedì 25 marzo alle ore 18 allo stadio Amerigo Liguori, quando cioè presso l’impianto comunale di viale Ungheria arriveranno Antonio de Oliveira Filho, per tutti noto semplicemente come Careca, e Ricardo Rogerio de Brio, al secolo Alemao, ovvero i due brasiliani che, vestendo la maglia azzurra e sotto la guida tecnica di Albertino Bigon, vinsero tra l’altro lo scudetto nella stagione 1989/90, quello che rappresentò il secondo e ultimo vessillo tricolore conquistato in Italia dal Pibe de oro.

Una occasione che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella ha voluto cogliere, al fine di dare un’opportunità di crescita personale e sportiva ai ragazzini che prenderanno parte alla seduta. Come si legge nella delibera con la quale la giunta torrese ha dato il proprio sostegno all’iniziativa promossa dall’associazione sportiva Happy Azzurri, “l’evento rappresenta un’occasione per i giovani atleti torresi, che avranno il privilegio di allenarsi e confrontarsi con due leggende del calcio: Antonio Careca e Ricardo Alemao, protagonisti indimenticabili del Napoli di Maradona. I piccoli atleti avranno la possibilità di chiedere e ricevere consigli umani e tecnici dai due campioni che hanno scritto pagine storiche del calcio”.

Come specificato dall’esecutivo torrese, “l’iniziativa ha lo scopo per avvicinare i giovani allo sport e trasmettere i valori fondamentali come il sacrificio, la lealtà e il lavoro di squadra”. La partecipazione all’evento per i ragazzi che vi prenderanno parte sarà totalmente gratuita.