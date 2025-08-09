Ha spento "100 candeline" con il sorriso di sempre e una videochiamata speciale da Marisa Laurito, che l’ha salutata con affetto: “Chissà quante ne avete viste!”.

Grazia Vitiello, per tutti nonna Tittella, è nata l’8 agosto 1925 a Torre del Greco e oggi vive a Leopardi. Vedova da 56 anni di Michele Ascione, scomparso prematuramente a 47 anni, è madre di tre figli – l’assessore di Torre Annunziata Alfonso, Concetta (Titina) e Teresa – oltre a essere nonna e bisnonna orgogliosa.

“Sto benissimo, mangio di tutto e la domenica bevo anche un bicchiere di vino – racconta a TVCity – vado a messa con mia figlia e sinceramente questo secolo di vita non me lo sento affatto”.

Per l’occasione, il Comune di Torre del Greco, a nome del sindaco Luigi Mennella, le ha consegnato una targa ricordo, portata dal consigliere Salvatore Vitto.

Solare, allegra e con una risata contagiosa, nonna Tittella ha salutato tutti con una promessa: “Voglio vivere ancora per tanti anni!”.

E noi glielo auguriamo di tutto cuore, con tanta salute e tanto amore per la vita.