A cura della Redazione

Installazione di cartelli informativi, che saranno collocati sui marciapiedi o in altre proprietà comunali posti in prossimità degli habitat dove si trovano le colonie feline: è la nuova iniziativa promossa dall’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella per salvaguardare i gatti presenti sul territorio della città di Torre del Greco e permettere allo stesso tempo una migliore convivenza tra gli animali stessi e le persone.

Tutto parte da una delibera, proposta dall’assessore al benessere animale Laura Vitiello e approvata dalla giunta di palazzo Baronale. Un’iniziativa nata anche a seguito del presunto avvelenamento di sette gatti avvenuto nella zona del quartiere Sant’Antonio (sul caso sono ancora in corso gli accertamenti portati avanti dagli specialisti dell’istituto zooprofilattico), a seguito della quale si è svolta anche una manifestazione pubblica che ha visto la partecipazione di diversi animalisti e di volontari appartenenti alle associazioni che operano tra Torre del Greco e i comuni limitrofi.

“Si tratta – spiega l’assessore Vitiello – di un atto di indirizzo finalizzato ad attivare una campagna di sensibilizzazione e promozione alla cura e alla tutela dei gatti liberi mediante l’installazione di cartelli informativi nelle immediate vicinanze di luoghi cittadini ospitanti le colonie feline registrate”.

Questi cartelli conterranno, come viene ulteriormente spiegato dall’ente, anche i riferimenti normativi che regolano e tutelano le colonie feline presenti sul territorio: “I tutori delle colonie registrate – conclude la componente dell’esecutivo torrese – potranno avanzare richiesta, mediante un’apposita manifestazione di interesse, con l’obiettivo di ricevere questi cartelli informativi. Riteniamo che si tratti di un segnale di doverosa riconoscenza da parte dell’amministrazione a quei volontari e a quelle volontarie che ogni giorno, con impegno e dedizione, si occupano dei gatti presenti sul territorio cittadino”.

Un'iniziativa senz'altro lodevole che speriamo sia da esempio amche per le amministrazioni dei Comuni del Vesuviano e della fascia costiera.

Scriveva Marguerite Yourcenar, scrittrice, saggista e poetessa francese: "Gli animali hanno propri diritti e dignità come te. È un ammonimento che suona quasi sovversivo. Facciamoci allora sovversivi: contro ignoranza, indifferenza e crudeltà.