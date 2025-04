A cura della Redazione

“Salutiamo con piacere l’assoluzione con formula piena dell’ex sindaco Ciro Borriello. Quella scritta in questa occasione è una pagina importante per la nostra democrazia e in particolare per il Comune di Torre del Greco”.

A parlare è il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, che commenta così la sentenza che ha prosciolto da ogni accusa l’ex primo cittadino, coinvolto nell’agosto del 2017 in un’inchiesta legata al settore dello smaltimento dei rifiuti insieme ai vertici della ditta che all’epoca gestivano il servizio di raccolta della spazzatura e ad altri imprenditori a vario titolo interessati dal ciclo dei rifiuti nella quarta città della Campania. Per questa inchiesta l’allora sindaco Borriello fu destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

“Da avvocato penalista e da progressista – prosegue Mennella – sono e sarò sempre garantista. La sentenza pronunciata dal giudice Mariaconcetta Criscuolo pone fine ad una triste pagina della vita politica e amministrativa della città, cancellando ogni dubbio circa la regolarità di quanto portato avanti in quegli anni in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti. Un aspetto importante per l’ente e per tutta la macchina comunale”.

“All’ex sindaco e mio avversario politico alle ultime elezioni amministrative del 2023 – conclude il primo cittadino – va dunque la mia piena e totale vicinanza, nella consapevolezza che alla fine la giustizia segue sempre il proprio corso e che ogni accusa, anche la più dura e infamante, può essere cancellata grazie al lavoro portato avanti da magistrati coraggiosi e seri”.