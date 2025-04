A cura della Redazione

Dopo dodici anni, una delegazione di studenti ungheresi del Liceo Ferenc Rákóczi II di Budapest ritorna a Torre del Greco in visita al Liceo Scientifico “A. Nobel”.

Dal 5 al 10 aprile 2025, quindici studenti del Liceo Ferenc Rákóczi II di Budapest, saranno accolti ed ospitati dalle famiglie dei rispettivi studenti del Liceo “A. Nobel”. Lo scambio culturale promosso dal Liceo “A. Nobel”, nella persona della dirigente Annunziata Langella e dall’associazione culturale Prometeo, presieduta dal dott. Francesco Manca, rientra tra i progetti di gemellaggio che il sodalizio di Torre del Greco, costituito nel 1994, ha attivato da anni con il Liceo Ferenc Rákóczi II di Budapest, dove è attivo un corso d’insegnamento della lingua italiana e di quella latina.

Una delegazione di studenti ungheresi Liceo di Budapest, fu già accolta al Liceo “A. Nobel” dal 15 al 20 ottobre 2012 dichiara la preside Langella. Allora la referente scolastica dello scambio culturale fu la professoressa Carla Caiazzo purtroppo deceduta e alla quale nel 2019, a due anni dalla sua scomparsa, è stata intitolata la Biblioteca del nostro Liceo.

«La Comunità scolastica del nostro Liceo - afferma la dirigente - ha accolto con favore la proposta presentata dal presidente dell’Associazione culturale Prometeo di ripetere lo scambio culturale con gli studenti del Liceo Ferenc Rákóczi II di Budapest, già avvenuto nel 2012, per dare la possibilità a insegnanti e alunni delle scuole gemellate di lavorare insieme su uno o più temi di interesse comune.

Il gemellaggio, che rientra nelle iniziative previste per il Cinquantenario dell’istituzione del Liceo “A. Nobel”- continua la dirigente -, è occasione per far conoscere alla delegazione degli studenti ungheresi del Liceo Ferenc Rákóczi II, diretto dalla preside Anna Hadzsy, formata da quindici studenti, accompagnata dalle docenti, le professoresse Enikő Szedenik e Adrienn Kiss, le bellezze del patrimonio culturale, paesaggistico del nostro territorio e di quello vesuviano, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare anche i prodotti tipici della Campania.

Referente scolastico del Liceo “A. Nobel” del progetto di quest’anno è il prof. Roberto Voccia, che in collaborazione con il dottore Francesco Manca, già studente del Liceo “A. Nobel”, hanno elaborato il programma delle attività culturali di questo gemellaggio che coinvolgerà, non solo gli studenti che hanno aderito allo scambio culturale che sarà ricambiato a Budapest nella prima metà del mese di ottobre 2025, ma anche le famiglie e l’intera Comunità scolastica del nostro Liceo.

Lunedì 7 aprile 2025 dalle ore 9,30 nella Biblioteca “Carla Caiazzo” del nostro Liceo - prosegue Annunziata Langella - la delegazione ungherese sarà accolta dall’intera nostra Comunità scolastica e tra gli altri dai saluti dell’avvocato Luigi Mennella, sindaco di Torre del Greco e dall’avvocato Raffaele De Luca, sindaco di Trecase e presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

Nell’occasione, nella Biblioteca “Carla Caiazzo” sarà anche inaugurata la sezione del Vesuvinform (Centro di documentazione e promozione del territorio vesuviano), progetto promosso dall’Associazione Culturale Prometeo, per implementare, con libri sulla storia dei Comuni alle falde del Vesuvio e con materiale informativo e scientifico, il patrimonio librario della biblioteca scolastica. Si organizzeranno, inoltre - conclude la dirigente - incontri e seminari, con la collaborazione delle Istituzioni pubbliche e private, per diffondere la tutela dell’ambiente e la promozione culturale, turistica, economica del nostro territorio vesuviano».