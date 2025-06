A cura della Redazione

In occasione della storica Festa dei Quattro Altari il Forum dei Giovani di Torre del Greco scende in campo con un ricco calendario di iniziative artistiche e musicali, pensate per valorizzare i talenti emergenti del territorio.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 27 giugno, sul palco degli Ex Molini Meridionali Marzoli, con il progetto "Talenti in Mostra". A partire dalle ore 19:00 si alterneranno sul palco Nancydays, Raffaele Di Donna e Raiola, Naomi Stella, Piero Fiorini e Michele Carotenuto, nomi in crescita nella scena musicale locale. A seguire, la performance di Deddè, giovane cantautore torrese classe 2006, tra i concorrenti nella categoria canto della scuola di Amici 2024, e, infine, il live di Gabriele Esposito con la sua band, già noto al grande pubblico e scelto dall'ente di rappresentanza giovanile torrese come special guest della serata. Il cantuatore napoletano ha iniziato a suonare tra le strade di Napoli, prima di arrivare al successo con la cover di “Me staje appennenn' amò” di Liberato.

Il giorno 28 giugno, il Forum porterà in strada il progetto “Percorsi d’Arte – Espressioni in Movimento”, con una serie di esibizioni musicali itineranti in diversi punti del centro. In via Salvator Noto si esibiranno Roberta Amendola e Alex 2 Face, mentre VENTI e Didonna animeranno Corso Vittorio Emanuele, nei pressi della villa Ciaravolo. All’angolo dell’ex Bar Mennella, toccherà invece a Didier ed Emanuela Tarotto. Per tutti e tre i giorni della Festa, dal 27 al 29 giugno, il vialetto della Villa Comunale Ciaravolo, adiacente al cinema Corallo, sarà animato con una mostra diffusa di arte visiva, grazie alle opere di Annapaola Raia, Maria Paola Marino, Ilaria Palladino, Rita Beatrice Sannino, Mariantonietta Cira Serpe, Giuseppe Simonelli e Maria Luisa Di Cristo.

Tutti gli artisti emergenti, a esclusione di Deddè e Gabriele Esposito, sono stati selezionati attraverso un bando lanciato dall'ente di rappresentanza giovanile nel mese di maggio. “Anche questa volta puntiamo sugli emergenti locali che avranno l'opportunità di mostrare le proprie capacità in un contesto ancora più prestigioso, grazie alla partecipazione di Gabriele Esposito. Spazio anche alle esibizioni itineranti e alle arti figurative, con un vero e proprio museo all'aperto. Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione della direttrice artistica Patrizia Porzio” - spiega il coordinatore del progetto Giorgio Cropano. “Queste iniziative dimostrano che i giovani, se messi nelle giuste condizioni, possono costruire spazi di partecipazione autentica. Lo facciamo con spirito di servizio e tanta passione. Sarà un percorso volto alla valorizzazione della creatività giovanile” - conclude l'ufficio di presidenza del Forum guidato da Alfredo Izzo, Cristiano Borriello e Ciro Cutolo.