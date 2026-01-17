A cura della Redazione

Un’intera serata dedicata a uno dei più grandi protagonisti della drammaturgia napoletana. Si intitola “40 anni senza Eduardo, ma con Eduardo” l’evento culturale che andrà in scena venerdì 23 gennaio, con inizio alle ore 17, presso il Circolo Nautico di Torre del Greco, sul molo di levante del porto cittadino. L’ingresso sarà gratuito.

L’iniziativa è curata dal gruppo “Per la pace” del Museo del Mare di Napoli, con il sostegno del sodalizio guidato dal presidente Gianluigi Ascione e grazie all’impegno della consigliera Anna Martorano, in sinergia con il Museo del Mare e la Fondazione Thetys – Museo del Mare.

Dopo i saluti istituzionali, la serata entrerà nel vivo con l’introduzione di Maria Antonietta Selvaggio, vicepresidente della Fondazione Thetys. La conduzione sarà affidata a Nella D’Agostino, che firmerà anche la regia dell’evento, accompagnando il pubblico in un percorso tra parole, musica e teatro ispirato all’opera di Eduardo De Filippo.

Gli interventi musicali vedranno protagonisti Vincenzo Boccardi, Ugo Dentale e Tiziana Tuzi, con la partecipazione straordinaria del soprano Luigia Gargiulo. In programma alcune tra le più celebri pagine della tradizione partenopea, tra cui Munasterio ’e Santa Chiara, Uocchie c’arraggiunate, Passione e Reginella.

Spazio anche al teatro, con gli attori Diego Rizzo e Sara Viscovo, che proporranno al pubblico il celebre monologo del caffè da Questi fantasmi, una poesia tratta da Sabato, domenica e lunedì, una lettura da Le voci di dentro, un adattamento da Napoli milionaria e la poesia I’ vulesse truvà pace. La serata si concluderà con ’O mare, omaggio finale alla poetica e all’eredità artistica di Eduardo.

Un appuntamento che si propone non solo come commemorazione, ma come occasione viva di incontro con un autore che continua a parlare al presente, attraverso la forza senza tempo delle sue parole.