Torre del Greco, buoni spesa alle famiglie: aperte le adesioni per negozi e supermercati

A cura della Redazione

Il Comune di Torre del Greco avvia la procedura per creare una rete di esercizi commerciali nei quali le famiglie in difficoltà potranno utilizzare i buoni spesa assegnati dai servizi sociali.

L’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella ha infatti pubblicato un avviso rivolto agli operatori economici che dispongono di almeno una sede operativa sul territorio cittadino e che vendono prodotti rientranti nelle categorie ammesse.

Il provvedimento, firmato dal dirigente Amedeo Cortese e dal responsabile del procedimento Ernesto Casella, arriva a seguito del lavoro portato avanti dall’assessore Mariateresa Sorrentino.

Quali attività possono aderire

Possono presentare la manifestazione di interesse gli esercizi che commercializzano generi alimentari, prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa, articoli per la prima infanzia e prodotti parafarmaceutici. Potranno inoltre essere acquistati altri beni di prima necessità eventualmente autorizzati dall'amministrazione comunale.

Restano invece esclusi tabacchi e prodotti assimilati, bevande alcoliche e superalcoliche, farmaci soggetti a prescrizione medica, ricariche telefoniche, giochi, lotterie e scommesse, oltre a tutti i beni e servizi che non possono essere considerati essenziali per le esigenze del nucleo familiare.

I buoni saranno utilizzabili esclusivamente dalle persone individuate dal Comune e consentiranno di effettuare acquisti, fino al valore nominale riconosciuto, soltanto presso gli esercizi che aderiranno all'iniziativa.

Domande entro il 28 settembre

Gli operatori commerciali interessati dovranno trasmettere la domanda entro le ore 12 di lunedì 28 settembre 2026, seguendo requisiti e modalità indicati nell'avviso pubblico predisposto dal Comune.

La documentazione dovrà essere inviata tramite Pec all'indirizzo [email protected]. L'avviso completo e le informazioni necessarie per aderire sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Torre del Greco.

Pagamenti attraverso la tessera sanitaria

Una delle caratteristiche della misura riguarda le modalità con cui verranno utilizzati i contributi. Non saranno infatti necessari buoni cartacei: il beneficiario potrà effettuare gli acquisti attraverso la propria tessera sanitaria, che servirà per identificarlo e registrare la transazione nell'esercizio commerciale aderente.

Per le famiglie individuate dai servizi sociali ci sarà infine una scadenza precisa: i buoni spesa dovranno essere utilizzati entro il 31 gennaio 2027, termine previsto dalla delibera approvata dalla giunta comunale alla fine dello scorso luglio.