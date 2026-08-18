Torre del Greco, la Capitaneria di Porto compie 118 anni: dal corallo alla sicurezza in mare

A cura della Redazione

118 anni al servizio del mare e di Torre del Greco. La Capitaneria di Porto-Guardia Costiera della città corallina celebra oggi, martedì 18 agosto 2026, l'anniversario della propria istituzione.

Era infatti il 18 agosto 1908 quando, con il Regio Decreto numero 540, Vittorio Emanuele III istituì ufficialmente il Compartimento marittimo di Torre del Greco, riconoscendo già all'inizio del Novecento il ruolo centrale che il mare ricopriva nella vita economica e sociale della città.

Le origini risalgono alla nascita delle Capitanerie di Porto

La storia affonda in realtà le sue radici ancora più indietro nel tempo.

Il Corpo delle Capitanerie di Porto era nato il 20 luglio 1865, con il Regio Decreto 2438. Fin da allora si rese necessaria la presenza di un Ufficio marittimo anche a Torre del Greco per la gestione delle attività del porto.

Bisognerà però attendere il 1908 perché alla città venisse riconosciuto un proprio Compartimento marittimo. Una decisione tutt'altro che casuale.

Torre del Greco aveva già sviluppato uno strettissimo rapporto con il mare, che rappresentava una delle principali fonti di lavoro e ricchezza per migliaia di famiglie.

Il mare, i cantieri e la grande tradizione del corallo

All'inizio del Novecento una parte consistente dell'economia torrese ruotava infatti attorno alle attività marittime.

C'erano la pesca e le costruzioni navali, con un indotto fatto di mestieri, imprese e professionalità strettamente legate alla navigazione.

E soprattutto c'era il corallo, destinato a diventare uno dei simboli di Torre del Greco nel mondo.

Dalla pesca alla lavorazione artigianale, il settore aveva assunto dimensioni tali da caratterizzare profondamente l'identità economica della città corallina.

La nascita del Compartimento marittimo rappresentò quindi anche il riconoscimento istituzionale di una comunità che aveva costruito sul mare una parte fondamentale della propria storia.

Dalla Torre del Greco marinara alla moderna Guardia Costiera

Sono trascorsi 118 anni e molte cose sono cambiate.

Sono cambiate le imbarcazioni, le tecnologie, le normative e le attività economiche legate al mare. Non è cambiata, invece, la funzione della Capitaneria di Porto come presidio a servizio della comunità marittima e del territorio.

Oggi il personale della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Torre del Greco svolge attività amministrative connesse al settore marittimo, ma soprattutto funzioni operative legate alla sicurezza della navigazione, alla tutela del mare e all'assistenza a chi lo vive per lavoro o per diporto.

Una presenza che assume particolare importanza durante il periodo estivo, quando aumenta sensibilmente il numero di imbarcazioni e persone presenti lungo il litorale.

Un video per celebrare i 118 anni

In occasione dell'anniversario, molte persone speciali hanno voluto esprimere la propria vicinanza al personale del Comando in questa giornata particolare. CLICCA QUI

Una storia cominciata nel 1908 e che continua ancora oggi, mantenendo intatto il legame tra la Guardia Costiera e una città che proprio dal mare ha tratto una parte fondamentale della propria identità.

Per le emergenze in mare resta sempre operativo, 24 ore su 24, il Numero Blu 1530, insieme alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Torre del Greco.