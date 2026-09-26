Esistono dinamiche, nella storia dell’arte mondiale, in cui la bellezza non nasce soltanto dalle mani di chi stringe lo scalpello, un bulino o un pennello, ma dallo sguardo di chi ne ispira il movimento.
Torre del Greco, la musa di Carlo Parlati: Luisa, il volto dietro il corallo, la pittura e l'oro
La storia della donna che ha accompagnato per tutta la vita il grande artista, diventando fonte d’ispirazione, compagna e custode del suo universo creativo
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