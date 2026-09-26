Torre del Greco, la musa di Carlo Parlati: Luisa, il volto dietro il corallo, la pittura e l'oro

Pensiamo a Saskia van Uylenburgh per Rembrandt, Gala per Salvador Dalí, a Dora Maar per Pablo Picasso o Jeanne Hébuterne per Amedeo Modigliani. Nella gloriosa e tormentata parabola della produzione artistica contemporanea, esiste un legame altrettanto potente, profondo e purissimo, rimasto per troppo tempo racchiuso tra la brezza del golfo di Napoli e l’oro rosso di Torre del Greco: quello tra il maestro Carlo Parlati e sua amatissima moglie Luisa.

Un amore lungo una vita

Un amore vissuto una vita intera; lei era infatti poco più che un’adolescente quando si mettono insieme, dando inizio a un cammino indissolubile. Parlati è stato, a tutti gli effetti, un gigante di caratura planetaria. Ha scardinato, anzi ha annullato la tradizione millenaria del cammeo, del mero decorativismo tradizionale, imponendo una visione d’avanguardia, tormentata e fluida, capace di dialogare con i grandi maestri del Novecento internazionale. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Ma in questo viaggio titanico verso la consacrazione eterna, la figura di Luisa è stata la chiave di volta, la perfetta musa ispiratrice – come ho avuto modo di dire in altre occasioni – in grado di tradurre il caos creativo in meravigliosa armonia visiva.

La musa e co-creatrice

Luisa non è stata semplicemente la custode del focolare di un genio. È stata la donna ideale, l’archetipo femminile che ha popolato le visioni del maestro, rivestendo a sua volta il ruolo di co-protagonista e cocreatrice. Chi osserva le opere di Parlati – oggi contese dai collezionisti di New York, Houston, Montecarlo, Parigi, Londra fino a Tokyo, Osaka e custodite in templi della cultura di diversi musei – ritrova costantemente quel profilo. Le linee esili eppure possenti, i volti mitologici, allo stesso tempo tenebrosi o colmi di grazia eccelsa, emergono dal corallo grezzo o dalle conchiglie, vibrando di una sensualità infinita che ha un nome e un cognome precisi.

Il silenzio della creazione

Luisa ha saputo realizzare la condizione più difficile per la compagna di un artista: comprendere il silenzio della creazione. Ha accompagnato con immenso amore, assecondato le febbri terribili e creative di Carlo, ha respirato la polvere del laboratorio, diventando la prima severa critica, la prima attenta spettatrice e l’approdo sicuro di un uomo perennemente in lotta per strappare la forma alla materia.

Carlo Parlati, senza ombra di dubbio, è stato e resta il più grande artista che ha avuto Torre del Greco. La sua opera appartiene all’Arte con la “A” maiuscola, pari per potenza espressiva e innovazione alle avanguardie europee. E se Carlo ha potuto osare, spingendosi oltre i limiti fisici della materia flessuosa e fragile del corallo (e non solo), è perché alle sue spalle vi era una complicità emotiva silenziosa, forte, totale, onnipresente. Molte delle opere più segrete del maestro sono state, nell’intimo o esplicitamente, dedicate alla sua compagna dai capelli d’oro, plasmate pensando a lei come ideale estetico.

Delicatezza e forza, l’universo di Parlati

Luisa ha saputo incarnare la dualità dell’universo creativo di Parlati: la delicatezza estrema del dettaglio e la forza ancestrale del mito. Torre del Greco e l’Italia intera sono in debito con questo straordinario artista, un debito di memoria, di valorizzazione e di imperituro riconoscimento per aver saputo traghettare una sapienza antica nell’olimpo eterno della cultura globale.

Scrivere oggi di Luisa significa restituire la giusta luce a quella metà dell’opera d’arte che spesso rimane nell’ombra dell’atelier. Perché se il nome di Carlo Parlati brilla oggi nel panteon dei grandi del Novecento, è anche perché una donna, con la sua umile e luminosa presenza, ha saputo trasformare la vita quotidiana nel più sublime dei capolavori.

L’eredità artistica e familiare

Attualmente Luisa vive circondata dai segni e dai colori, dalle forme e dalle linee del suo adorato Carlo, dolcemente accudita dai figli Patrizia e Antonino, che custodiscono con amore immutato un’eredità che non è solo artistica, ma intimamente familiare e spirituale.