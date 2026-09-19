Torre del Greco, aggiornamento guasto idrico: disagi fino alle ore 20 di stasera

Proseguono ininterrottamente gli interventi per la riparazione del guasto improvviso alla condotta adduttrice DN 1300 Sarno-Boscotrecase.
Il guasto si è verificato in corrispondenza del punto di giunzione tra due grosse condotte di diverso diametro e materiale, rispettivamente in fibrocemento e acciaio. La specificità dell’intervento ha reso necessario l’impiego di personale specializzato e la realizzazione di componenti appositamente progettati. Inoltre, al fine di garantire lo svolgimento dei lavori in condizioni di massima sicurezza, le attività vengono eseguite con particolare cautela, considerata anche la vicinanza ad alcuni insediamenti abitativi.
Sulla base delle valutazioni tecniche attualmente disponibili, il termine dei lavori è previsto entro le ore 20:00 di questa sera, sabato 19 settembre 2026.
PREDISPOSTO SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO
Per tutta la durata della sospensione:
AUTOBOTTE:
Viale Lombardia
L’intervento di riparazione comporta, abbassamenti della pressione idrica e conseguenti mancanze d’acqua, nelle seguenti strade e località del Comune di Torre del Greco
TRAV BIANCHINI
TRAV MONTEDORO
VIA ANTICA TRECASE
VIA BENEDETTO CROCE
VIA BOCCEA
VIA CAPPELLA
VIA CAPPELLA DEGLI OREFICI
VIA CUPA LIONELLO
VIA DE NICOLA
VIA DELLE MARGHERITE
VIA DI SOTTO AI CAMALDOLI
VIA ETNA
VIA GURGO
VIA LEOPARDI
VIA LITORANEA
VIA MASSERIA DONNA CHIARA
VIA MONTAGNELLE
VIA MONTE SOMMA
VIA MONTEDORO
VIA MORTELLE
VIA NUOVA TRECASE
VIA PIEMONTE
VIA PISANI
VIA PUGLIA
VIA RESINA NUOVA
VIA RUGGIERO
VIA S. FODERO
VIA SCAPPI
VIA SCAPPI NOVESCA
VIA STROMBOLI
VIA TIRONI
VIA TRENTINO ALTO ADICE
VIA VILLA PROTA
VIA VIULI
VIA VOLPICELLI
VIALE DEI PINI
VIALE EUROPA
VIALE LIGURIA
VIALE LOMBARDIA
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
Si segnala che alla regolare ripresa del servizio idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
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Informazioni per l’utenza saranno disponibili anche consultando il sito web goriacqua.com o telefonando al numero verde gratuito 800 218 270 attivo h24.
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