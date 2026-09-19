Torre del Greco, aggiornamento guasto idrico: disagi fino alle ore 20 di stasera

A cura della Redazione

Proseguono ininterrottamente gli interventi per la riparazione del guasto improvviso alla condotta adduttrice DN 1300 Sarno-Boscotrecase.



Il guasto si è verificato in corrispondenza del punto di giunzione tra due grosse condotte di diverso diametro e materiale, rispettivamente in fibrocemento e acciaio. La specificità dell’intervento ha reso necessario l’impiego di personale specializzato e la realizzazione di componenti appositamente progettati. Inoltre, al fine di garantire lo svolgimento dei lavori in condizioni di massima sicurezza, le attività vengono eseguite con particolare cautela, considerata anche la vicinanza ad alcuni insediamenti abitativi.



Sulla base delle valutazioni tecniche attualmente disponibili, il termine dei lavori è previsto entro le ore 20:00 di questa sera, sabato 19 settembre 2026.



PREDISPOSTO SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO

Per tutta la durata della sospensione:

AUTOBOTTE:

Viale Lombardia

L’intervento di riparazione comporta, abbassamenti della pressione idrica e conseguenti mancanze d’acqua, nelle seguenti strade e località del Comune di Torre del Greco

TRAV BIANCHINI

TRAV MONTEDORO

VIA ANTICA TRECASE

VIA BENEDETTO CROCE

VIA BOCCEA

VIA CAPPELLA

VIA CAPPELLA DEGLI OREFICI

VIA CUPA LIONELLO

VIA DE NICOLA

VIA DELLE MARGHERITE

VIA DI SOTTO AI CAMALDOLI

VIA ETNA

VIA GURGO

VIA LEOPARDI

VIA LITORANEA

VIA MASSERIA DONNA CHIARA

VIA MONTAGNELLE

VIA MONTE SOMMA

VIA MONTEDORO

VIA MORTELLE

VIA NUOVA TRECASE

VIA PIEMONTE

VIA PISANI

VIA PUGLIA

VIA RESINA NUOVA

VIA RUGGIERO

VIA S. FODERO

VIA SCAPPI

VIA SCAPPI NOVESCA

VIA STROMBOLI

VIA TIRONI

VIA TRENTINO ALTO ADICE

VIA VILLA PROTA

VIA VIULI

VIA VOLPICELLI

VIALE DEI PINI

VIALE EUROPA

VIALE LIGURIA

VIALE LOMBARDIA

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

Si segnala che alla regolare ripresa del servizio idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Informazioni per l’utenza saranno disponibili anche consultando il sito web goriacqua.com o telefonando al numero verde gratuito 800 218 270 attivo h24.

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