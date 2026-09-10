Torre del Greco, sosta a pagamento: attivato il servizio in altre 18 tra strade, traverse e piazze

A cura della Redazione

Da domani, venerdì 11 settembre, il servizio di sosta a pagamento senza custodia lungo le strade di Torre del Greco sarà attivato in altre diciotto arterie. È questo il senso della nuova ordinanza firmata dal comandante della polizia municipale, Gennaro Russo.

Le aree interessate dall’attivazione delle cosiddette strisce blu sono le seguenti: corso Umberto I, via Beato Vincenzo Romano, prima e seconda traverso Vittorio Veneto, via Madonna del Principio, via Marconi, via Maresca, Monsignor Felice Romano, piazza Luigi Palomba, piazzale Ferrovia, viale Ungheria, piazzale della Repubblica, via Vittorio Veneto, parcheggio Santissima Trinità, via Armando Diaz, Cristoforo Colombo, corso Garibaldi e via Fontana.

In precedenza la sosta a pagamento senza custodia è stata avviata in via Aldo Moro, via Mazzini, via Calastro, Cesare Battisti (via e piazzale), via Monsignor Michele Sasso, Circumvallazione, via e rampa Comizi, corsa Avezzana, Martiri d’Africa, corso Vittorio Emanuele. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Come viene evidenziato dal comandante della polizia municipale “l’attivazione del servizio nel parcheggio in area chiusa di piazza Nassiriya-via Duca Lecco de Guevara e nelle aree non ancora consegnate è differita e sarà disposta con successiva ordinanza”. Pertanto, spiega ancora Russo, “nelle predette aree la sosta resta libera sino alla data di attivazione”.

Il documento sottoscritto da Gennaro Russo stabilisce anche gli orari di applicazione della tariffa: dal 22 settembre al 20 maggio dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 20; dal 21 maggio al 21 settembre dalle ore 8 alle 13 e dalle ore 16 alle 21; sempre dal lunedì al sabato ad esclusione dei giorni festivi.

Questi i costi a carico degli utenti: tariffa oraria da un euro, con importo minimo di 50 centesimi per 30 minuti; abbonamento mensile per singola strada 80 euro; abbonamento mensile per l’intero territorio comunale 100 euro. Previste anche specifiche esenzioni: un’ora di sosta gratuita per i medici di base, mediante esposizione del disco orario e del contrassegno identificativo; sosta gratuita per gli ufficiali giudiziari nell’esercizio delle proprie funzioni.

Il pagamento della tariffa si effettua attraverso i parcometri installati lungo le strade interessate, anche con modalità elettroniche e contactess, ma anche con le applicazioni per i dispositivi mobili convenzionati. Non è richiesta l’esposizione del ticket sul veicolo.

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