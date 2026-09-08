Parco Salvo d'Acquisto: tra sprechi d'acqua e buio pesto, l'area verde di Torre del Greco è al collasso

Da tempo, nonostante le ripetute segnalazioni le fontane aperte a vuoto e buio pesto la sera: il Parco Salvo d'Acquisto di Torre del Greco versa in uno stato di preoccupante abbandono. Nonostante il sito istituzionale del Comune fissi la chiusura estiva alle ore 21:00, la gestione reale dell'area verde nel quartiere Sant'Antonio si scontra con una realtà fatta di degrado, fari spenti e risorse pubbliche sprecate.

Il parco, che dovrebbe rappresentare un'oasi di svago e frescura per le famiglie torresi nelle calde giornate estive, si è trasformato in un emblema di inefficienza e potenziale pericolo.

Il paradosso: lo spreco idrico

Mentre la regione affronta periodicamente l’esigenza di razionalizzare le risorse idriche, peraltro segnalato anche da un avviso pubblico dello stesso Comune, all'interno del Parco Salvo d'Acquisto si consuma uno spreco quotidiano sotto gli occhi di tutti. Fontanelle danneggiate o lasciate scorrere senza controllo disperdono litri di acqua potabile, creando pozzanghere e zone acquitrinose nel perimetro dei giochi e della cassa armonica senza che nessuno intervenga per riparare i guasti o regolare i flussi. Una condizione ben visibile a tutti, davanti alla sede comunale di Palazzo La Salle. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Coprifuoco anticipato dal buio e scarsa illuminazione

Il documento ufficiale del Comune parla chiaro: i cancelli devono restare aperti fino alle 21:00 per consentire ai cittadini di godere dello spazio pubblico. Tuttavia, ben prima dell'orario di chiusura, il parco piomba nella totale oscurità.

Come emerge dalle immagini, i lampioni spenti o guasti riducono la visibilità al minimo, costringendo i genitori ad allontanarsi anzitempo con i bambini per motivi di sicurezza. Una pessima illuminazione che non solo invalida l'orario prolungato stabilito dall'amministrazione, ma trasforma i vialetti in zone franche, alimentando la percezione di pericolo e favorendo atti di vandalismo.

L'appello dei cittadini: serve una gestione reale, altrimenti meglio chiudere

I residenti di Torre del Greco chiedono a gran voce che i comunicati del sito istituzionale non restino solo parole su uno schermo. Per restituire dignità al Parco Salvo d'Acquisto sono necessari interventi immediati: riparazione idrica per fermare lo spreco intollerabile di acqua; ripristino dei fari e dei punti luce per garantire la sicurezza fino alle 21:00; controlli costanti da parte della Polizia Municipale per vigilare sul rispetto degli orari e della struttura.

In mancanza di questi requisiti minimi, l'orario estivo rimarrà un servizio solo sulla carta, e il parco un'opera pubblica abbandonata a se stessa. “Se questo non è possibile – riferisce una mamma con rabbia – meglio chiudere il parco”.