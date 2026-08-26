Torre del Greco, libri di testo: contributi agli studenti delle scuole secondarie, ecco come richiederli

A cura della Redazione

Al via le domande per ottenere i contributi destinati all’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2026/2027. Da giovedì 27 agosto le famiglie potranno presentare la richiesta per l’assegnazione delle cedole librarie rivolte agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

L’avviso pubblico è stato predisposto dal servizio Pubblica istruzione, diretto da Gaetano Camarda, con il funzionario Crescenzo Abilitato, dopo la delibera approvata dalla giunta del sindaco Luigi Mennella su proposta dell’assessore alla Pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino.

Domande entro il 18 settembre

Le istanze potranno essere inoltrate esclusivamente online dalle ore 00.00 del 27 agosto fino alle 23.59 del 18 settembre 2026. Il termine è perentorio: dopo la scadenza la piattaforma informatica non consentirà l'invio di ulteriori richieste.

Il contributo è destinato a coprire parzialmente le spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto dei libri di testo.

Possono accedere al beneficio gli studenti che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado situate nel territorio di Torre del Greco e che risiedono in Campania. Possono inoltre presentare domanda gli studenti residenti a Torre del Greco che frequentano istituti situati in altre regioni, a condizione che queste ultime non garantiscano un beneficio analogo.

Le due fasce Isee

Per l’assegnazione dei contributi sono state individuate due fasce sulla base dell’Isee 2026 in corso di validità relativo al nucleo familiare dello studente:

Fascia 1: Isee fino a 10.633 euro ;

Isee fino a ; Fascia 2: Isee da 10.633,01 a 13.300 euro.

Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alle famiglie appartenenti alla prima fascia. Soltanto dopo aver soddisfatto integralmente il relativo fabbisogno, le eventuali somme residue potranno essere utilizzate per finanziare le richieste della seconda fascia.

Qualora i fondi non fossero sufficienti a coprire tutte le domande ammesse, per la seconda fascia verrà predisposta una graduatoria sulla base del valore Isee, partendo da quello più basso. A parità di Isee sarà considerato l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

Sorrentino: «Cedole anticipate di oltre una settimana»

L’amministrazione sottolinea di avere accelerato i tempi rispetto alla programmazione iniziale.

«Sin dall’inizio del proprio mandato – afferma l’assessore Mariateresa Sorrentino – la nostra amministrazione ha avuto a cuore le scuole e lo sta dimostrando fornendo servizi, ai ragazzi e alle famiglie, sempre più efficienti. Grazie all’immenso lavoro dell’ufficio Pubblica istruzione, guidato da Gaetano Camarda, siamo riusciti ad anticipare l’erogazione della cedola di oltre una settimana, così da venire incontro ai bisogni dei nuclei e ovviamente dei ragazzi».

Come presentare la richiesta

La domanda deve essere compilata attraverso la piattaforma telematica dedicata:

Presenta la domanda per la cedola libraria

Modalità, requisiti e documentazione necessaria sono specificati nell’avviso pubblicato sul portale istituzionale:

Comune di Torre del Greco

Conclusa l’istruttoria, il Comune prevede, salvo impedimenti, di pubblicare entro venerdì 25 settembre l’elenco provvisorio degli ammessi e degli esclusi nella sezione “Sportello pubblica istruzione” del sito istituzionale.